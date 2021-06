[Webinar] 5 étapes clés pour des technologies RH au service de votre stratégie globale

Dans le contexte actuel, la question de la productivité reste un enjeu primordial des entreprises. Et en la matière, le succès repose sur les épaules de la fonction RH ! Et pour cause, de par ses missions (recrutement, gestion de carrière, formation, gestion de la performance…), la direction des ressources humaines impacte l’ensemble de l’organisation. Si la complexité n’a rien de nouveau, la façon dont les entreprises s’organisent pour y faire face a largement évolué : recours à l’analytics, à la méthode agile, au management collaboratif, au développement des compétences pour tous, au coaching, etc. En somme, la fonction RH se réinvente en continu… notamment en s’appuyant sur la puissance des nouvelles technologies (digitalisation RH accélérée oblige). Pour autant, comment optimiser les outils digitaux pour améliorer la productivité ? UKG vous dévoilera les 5 facteurs clés à prendre en compte que vos outils technologiques servent (vraiment) votre stratégie globale. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

