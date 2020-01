[WILD CARD] Des robots constructeurs !

Les robots prennent de plus en plus de place dans nos vies, et ce n’est pas forcément pour nous nuire… Ils peuvent même se révéler particulièrement utiles pour prendre en charge des patients touchés par un virus (suivez mon regard…) et construire des bâtiments. Joseph vous dit tout dans ce nouvel épisode de Wild Card !

Le temps d’un podcast, Joseph Postec délaisse sa caméra pour prendre sa casquette de chroniqueur. En moins de cinq minutes, il décode sa sélection d’actualités de la Tech pour vous offrir une analyse piquante dans un podcast, non sans humour.

