Zuckerberg restructure la stratégie IA de Meta à coups de deals

Mark Zuckerberg ne réorganise pas Meta par notes internes ou licenciements massifs mais via une stratégie particulièrement offensive, soutenue à coups de milliards. Après avoir attiré Alexandr Wang, fondateur de Scale AI, pour piloter ses efforts vers la superintelligence, le PDG de Meta finalise un rachat partiel du fonds NFDG, un des investisseurs parmi les plus influents dans l’écosystème IA. Mark Zuckerberg veut construire une dream team qui compte les meilleures têtes pensantes de la prochaine génération.

Une gouvernance par deals

Son objectif n’est pas de simplement « rattraper » OpenAI ou Google, Zuckerberg veut rebâtir sa gouvernance IA sur un petit cercle d’individus triés sur le volet, avec un levier financier sans précédent.

Ainsi Meta vient de lancer l’acquisition de 49 % de Scale AI pour 15 milliards de dollars, une somme qui valorise l’entreprise à près de 30 milliards. Officiellement, l’accord vise à « approfondir la collaboration dans la production de données pour les modèles d’IA ». Mais pour de nombreux observateurs, il s’agit avant tout d’un acquihire géant, destiné à faire entrer Alexandr Wang dans l’organigramme de Meta.

Alexandr Wang, l’homme à 15 milliards

À 28 ans, Alexandr Wang n’est pas un chercheur star comme Ilya Sutskever ou Noam Shazeer et ce n’est pas non plus un profil produit au sens classique. En recrutant Wang, Zuckerberg s’offre un capitaine au profil capable de fédérer autour de projets IA à forte intensité capitalistique, avec une ambition de portée civilisationnelle. C’est une recomposition intégrale de l’organigramme IA de Meta qui se redessine.

Friedman et Gross pour consolider le haut du tableau

D’autres manœuvres alimentent la dynamique de Zuckerberg. Selon The Information, Meta serait également en négociations avancées pour recruter Nat Friedman et Daniel Gross, deux figures clés de l’écosystème IA indépendant, cofondateurs du fonds NFDG. Ainsi Meta envisagerait de rachat partiel du fonds, valorisé plusieurs milliards, permettant d’acquérir une participation minoritaire dans des startups comme Perplexity, The Bot Company, et potentiellement Safe Superintelligence, la startup fondée par Daniel Gross et Ilya Sutskever. Gross pourrait d’ailleurs quitter Safe Superintelligence à peine un an après sa création, malgré une levée record de 2 milliards de dollars. Le projet, censé rester « à l’abri des pressions commerciales court-termistes », serait ainsi court-circuité par un package Meta probablement supérieur à tout ce que la startup pourrait offrir, même à ses fondateurs.

Un reset après des revers

Cette restructuration intervient après une série de revers pour Meta dans l’IA :