Gr33t lève 320 000 euros pour transformer les pratiques de travail en entreprise

Gr33t (anciennement Greet) marque un tournant avec une levée de fonds en amorçage, trois ans après son incubation au sein de Lecko. Cette startup, en partenariat avec des entreprises comme Accor, L’Oréal, Swiss Life et Technip Energies, propose une solution pour mobiliser les collaborateurs autour des politiques de durabilité et de qualité de vie au travail (QVT), en intégrant un usage raisonné de l’IA et des défis de gamification.

Une approche innovante pour engager les collaborateurs

Gr33t ne se limite pas à sensibiliser : elle s’appuie sur des « défis » engageants, encourageant des pratiques de travail plus durables et un alignement avec les convictions environnementales des collaborateurs. En combinant des contenus éducatifs et des données mesurant l’impact des actions, Gr33t rend visible le progrès individuel et collectif, renforçant ainsi l’engagement et la motivation. Par exemple, la solution propose des défis pour réduire les émissions sur des plateformes comme Microsoft 365 ou Google Workspace et sensibilise sur l’impact environnemental de l’IA générative, y compris des outils comme Copilot.

Gamification et data : les clés d’une transformation culturelle

L’interface de Gr33t offre des indicateurs basés sur les données d’activité des collaborateurs, avec une mise à jour quotidienne et un historique sur 12 mois. Ces indicateurs permettent aux utilisateurs de se situer par rapport à leurs collègues et de constater leur propre progression. La gamification ajoute une dimension ludique au processus : des défis d’équipe créent un esprit de compétition saine, où chaque collaborateur peut mesurer sa contribution aux efforts collectifs.

Systèmes de soutien et accès aux facilitateurs

Gr33t offre également un accès aux facilitateurs pour les collaborateurs souhaitant surmonter les obstacles dans leurs démarches de changement. En parallèle, les ambassadeurs internes jouent un rôle essentiel, soutenus par un dispositif qui valorise leur engagement, ce qui permet de démultiplier l’impact de la solution. Gr33t se positionne ici comme une alternative économique aux ateliers traditionnels de sensibilisation, cinq fois moins coûteuse.

Une solution technique sécurisée et respectueuse des données personnelles

Conçue autour des enjeux de sécurité et de protection des données, Gr33t utilise une architecture hybride pour préserver l’étanchéité entre l’environnement de travail des clients et les données exploitées. Les données personnelles des utilisateurs sont protégées et la solution n’extrait que les activités brutes pour générer des indicateurs. Cet aspect technique garantit la confidentialité tout en permettant une mesure objective des changements.

Une équipe fondatrice et un réseau de partenaires stratégiques

Gr33t repose sur une solide équipe de co-fondateurs Christophe Borée, Michel Ezran, Bastien Le Lann, et Delphine Wintenberger, ainsi que Khalid Debdi, CTO, et Ferhat Yousfi, tous deux également co-fondateurs.

Le projet est également soutenu par quatre business angels: Jean-Pierre Vimard, Loic Thomas, Vincent Roullet, et Philippe Pinault, ainsi que par Bruno Mettling, membre du Comité stratégique, avec un investissement de 320 000 euros