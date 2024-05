A la découverte de la startup VULGAROO et son IA qui vulgarise les diagnostics médicaux

Nouvel épisode de notre rendez vous avec Fanny BOUTON, et nos invités pour parler du Cloud dans toutes ses dimensions, techniques bien sur, mais également marketing ou encore business.

Nous recevons Christophe Lelong, cofondateur de Vulgaroo. Cette startup révolutionne la compréhension des comptes rendus médicaux en les reformulant en termes simples grâce à l’IA générative. Vulgaroo se connecte aux systèmes d’information des hôpitaux pour simplifier les diagnostics, réduisant ainsi les angoisses des patients et améliorant l’observance des traitements.

Actuellement en phase de financement, Vulgaroo prévoit de lever 3 millions d’euros pour se développer à l’international. Avec une mission claire de rendre les informations médicales accessibles à tous, Vulgaroo promet de transformer la relation patient-médecin.

