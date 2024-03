A la découverte de LEVIIA, une solution de cloud computing de nouvelle génération

Nouvel épisode de notre rendez vous avec Fanny BOUTON, et nos invités pour parler du Cloud dans toutes ses dimensions, techniques bien sur, mais également marketing ou encore business.

Face au constat d’un manque de solutions de cloud souveraines, fiables et accessibles en France, les fondateurs de la startup de ce nouvel épisode de WHY CLOUD MATTERS, ont été inspirés à combler ce vide

C’est en 2020 qu’est née LEVIIA, de l’association des frères William et Arnaud Meauzone,

Dans l’écosystème des hébergeurs français, LEVIIA se démarque par son ambition à faire face aux GAFAM et notamment GOOGLE DRIVE, et DROPBOX qu’elle attaque en frontal

🛡️ LEVIIA est certifiée ISO 27001 et HDS

La startup connait une croissance rapide, avec une vingtaine de collaborateurs et visant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2024. LEVIIA vient d’entrer en 222ème position du FRENCHWEB 500 STARTUPS 2024.

Les deux co fondateurs ont rapidement gagné la confiance de la communauté technologique et des investisseurs, dont Xavier Niel, auprès desquels ils ont levé 3 millions d’euros en seed

Pour en parler nous recevons aujourd’hui William MEAUZONE, CEO de LEVIIA

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr