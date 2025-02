Blaise Matuidi ouvre un club pour investir des entreprises non cotées comme OpenAI et SpaceX

L’investissement dans les marchés privés, notamment les participations dans des entreprises non cotées comme OpenAI et SpaceX, a toujours été l’apanage d’un cercle restreint d’institutionnels et de family offices. L’illiquidité de ces actifs, combinée à la complexité des processus d’entrée et de sortie, a longtemps exclu les investisseurs individuels. Pourtant, ces dernières années, une dynamique nouvelle s’installe : l’investissement communautaire structuré, qui vise à démocratiser l’accès aux meilleures opportunités.

L’émergence des clubs d’investissement spécialisés Blaise Matuidi, champion du monde et entrepreneur, s’inscrit dans cette transformation. Après le lancement en 2022 de son fonds de capital-risque Origins, qui a investi dans plus de vingt startups technologiques, il franchit une nouvelle étape avec la création du club d’investissement Origins. Objectif : permettre à sa communauté d’investir à ses côtés dans des entreprises à fort potentiel, en bénéficiant d’une sélection rigoureuse et d’un accompagnement stratégique.

Roundtable, catalyseur de l’accès aux marchés privés Cette initiative s’appuie sur Roundtable, plateforme européenne spécialisée dans l’investissement communautaire. En intégrant quinze nouveaux leaders d’investissement, dont Blaise Matuidi, Roundtable accélère son développement et renforce son positionnement sur le segment des actifs privés. La plateforme attire désormais des experts du marché secondaire, offrant ainsi un accès inédit aux participations dans des entreprises emblématiques, autrefois inaccessibles.

Cette évolution traduit un double mouvement. D’un côté, les fondateurs d’entreprises recherchent des investisseurs capables d’apporter bien plus que du capital à l’instar de Shares ou encore Weward récemment : où expertise, réseau et influence sectorielle deviennent des critères déterminants. De l’autre, les investisseurs, conscients des barrières traditionnelles, se regroupent en communautés spécialisées pour accéder aux meilleures opportunités et bénéficier d’un collectif d’investisseurs.