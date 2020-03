AssurTech : 1,2 million d’euros pour Coverd, l’assurance smartphone en ligne

Coverd, spécialisé dans l’assurance mobile, lève 1,2 million d’euros auprès du fonds français Newfund et d’investisseurs privés.

Lancé en 2019 par Hugo Saias, qui était co-fondateur de Save, spécialisé dans la réparation de smartphones, Coverd propose une assurance mobile en ligne. Les abonnés de Coverd peuvent souscrire à une assurance en ligne, que le smartphone soit neuf ou d’occasion, du moment qu’il est en état de fonctionner.

Si la startup assure les smartphones en cas de casse, d’oxydation, de panne de batterie ou de vol, elle propose également des accessoires pour les protéger des petites chutes, ainsi qu’un support technique disponible à tout moment via un chat pour guider les clients.

«En cas de sinistre, la plupart des assureurs traditionnels trouvent la petite ligne sur le contrat pour ne pas avoir à indemniser leurs clients. Notre service a été créé pour répondre à leurs besoins : un abonnement uniquement digital, qui les couvre de tous les risques, sans engagement», commente Hugo Saias, CEO de Coverd.

Le modèle des assurances en ligne séduit de plus en plus de consommateurs et se décline dans de multiples domaines, comme l’habitation avec la startup Luko ou la santé avec Alan, une assurance complémentaire santé digitale qui a levé 40 millions d’euros 2019. Dans le cadre de cette levée de fonds, Coverd ambitionne d’accélérer sa croissance.

Coverd : les données clés

Fondateur: Hugo Saias

Création: 2019

Siège social: Paris, Île-de-France

Secteur: AssurTech

Activité: assurance mobile en ligne

Financement: 1,2 million d’euros en mars 2020 auprès du fonds français Newfund et d’investisseurs privés.