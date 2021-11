Balderton lance un nouveau fonds early-stage de 600 millions de dollars

Balderton Capital continue de décupler sa force de frappe. Le fonds britannique annonce en effet le lancement d’un nouveau fonds de 600 millions de dollars dédié aux start-up early-stage. Cette enveloppe pour ce huitième véhicule d’investissement de Balderton est la plus importante jamais lancée par le fonds depuis sa création pour soutenir les start-up européennes dans leur premier niveau de développement, preuve du changement de paradigme qui est en train de s’opérer dans l’écosystème technologique du Vieux Continent.

Regardez notre interview avec Maxime Le Dantec, Principal chez Balderton Capital :

Ce nouveau fonds, qui sera géré par une équipe d’investissement de 25 experts à travers l’Europe, porte donc à plus de 4,5 milliards de dollars le montant total levé par Balderton depuis 2000 pour financer les start-up européennes. Au cours de ces quatre dernières années, le fonds londonien a levé quatre fonds totalisant près de 2 milliards de dollars. Ces quatre véhicules d’investissement ont permis d’accompagner une centaine de start-up. Cette année, les participations du portefeuille de Balderton ont collectivement levé plus de 6 milliards de dollars, soit presque le double par rapport aux 3,1 milliards de dollars levés en 2020. Depuis le début de l’année 2021, Balderton a investi dans une vingtaine de start-up dans des secteurs comme la santé, l’e-commerce ou encore le gaming.

Un périmètre d’action élargi au growth

Historiquement centré sur le financement early-stage depuis ses débuts, Balderton, qui a notamment contribué à l’envol d’Aircall, GoCardless, Revolut ou encore Vestiaire Collective, a élargi son champ d’action plus tôt cette année pour couvrir la phase de croissance (ou «growth»). En juin, le fonds britannique a en effet lancé «Balderton Growth I», un véhicule d’investissement de 680 millions de dollars qui a vocation à injecter des tickets compris entre 25 et 50 millions de dollars dans une quinzaine de start-up européennes. Ces dernières pourront ainsi être accompagnées dans leurs tours de table en séries B, C ou D.

Avec un spectre d’investissement plus important, Balderton devient ainsi un fonds multi-stage pour épauler les entreprises dans leurs différentes phases de développement. «Balderton Capital est une société très différente de ce qu’elle était il y a un an. Non seulement nous avons lancé deux nouveaux fonds, mais nous avons également développé et renforcé nos équipes. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui nous permettra d’investir à un rythme soutenu, avec une vision long-terme. Notre passage du statut de premier investisseur de série A en Europe à celui de fonds européen multi-stage nous donne non seulement plus de puissance et de flexibilité, mais nous aide aussi à découvrir davantage de pépites cachées parmi les start-up européennes», explique Bernard Liautaud, Managing Partner de Balderton Capital. «L’écosystème Tech européen se développe à un rythme effréné depuis 2020. Et si notre travail d’investisseur n’a pas changé, l’Europe, elle, s’est transformée», ajoute David Thévenon, General Partner chez Balderton Capital.