[Bonnes pratiques] Comment les fromagers aiguisent l’appétit des clients grâce au numérique

Dans le secteur du fromage, la transformation numérique touche tous les acteurs, de l’affineur au vendeur. « Numérique et tradition se mêlent », fait remarquer Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa chronique du jour. A titre d’exemple, 64 % des Français consomment leur fromage en plateau, parfois livré à domicile par un affineur de fromage en ligne. Un chiffre que l’on pensait beaucoup plus bas. Surtout, les acteurs du marché ont su innover et continuent à trouver de nouveaux leviers de vente grâce au numérique. Comment? Via l’e-commerce, la vente de box de fromages livrées à domicile, la personnalisation, le click & collect… Illustration de ce dynamisme, à Toulouse par exemple, un ex-ingénieur fabrique des fromages au dernier étage d’un immeuble du centre-ville et dope son activité avec le numérique. Au-delà de vendre ses fromages sur son site e-commerce, il y a aussi développé plusieurs activités autour de son expertise: inscription à des ateliers, remplacement de fromagers, conseils sanitaires… Alors, si on devait les résumer, quelles sont les bonnes pratiques pour booster ses ventes grâce au numérique? Dans l’émission, retrouvez une compilation réalisée par Jean-Luc Raymond . Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

L’actualité à retenir

Elles sont souvent discrètes mais elles jouent pourtant un rôle crucial dans la structuration de l’écosystème technologique. Dans l’ombre des fonds de capital-risque qui occupent le devant de la scène, les banques d’affaires s’avèrent déterminantes pour aligner les intérêts des investisseurs avec ceux des entrepreneurs. Elles sont ainsi de plus en plus sollicitées dans le cadre de tours de table et de fusions-acquisitions, mais aussi d’autres opérations financières stratégiques pour le développement des start-up. Guillaume Bonneton, Partner France chez GP Bullhound, nous explique comment le rôle des banques d’affaires a évolué ces dernières années au sein d’un écosystème technologique en plein essor…

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous célébrons les quinze ans de la plateforme Twitter, créée le 21 mars 2006 par Jack Dorsey presque jour pour jour. C’est l’occasion pour nous de brosser le portrait en chiffre du site qui a bouleversé en profondeur tout l’écosystème web mondial.

Les événements à ne pas manquer :

