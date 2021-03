[Webinar] Retail: les nouvelles attentes des consommateurs français en 2021

Près de la moitié des Français estime que le confinement a changé son rapport à l’e-commerce et 46% effectuent plus d’achats en ligne qu’il y a un an. Comme ailleurs dans le monde, cette année 2020 inédite aura donc eu en France l’effet d’un accélérateur puissant en faveur de la vente en ligne. ​Mais au-delà de la croissance, comment ont évolué les usages des Français ? A quoi ressemble leur expérience d’achat idéale ? Comment les séduire et les fidéliser ? Ce webinar vous éclairera sur : toutes les dernières tendances de la consommation en ligne en France,

comment la France se situe parmi d’autres pays en Europe,

comment la technologie peut aider à créer de nouvelles opportunités business sur la base d’exemples concrets. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Ewa Goldecka-Soto, Responsable Marketing Senior chez Adobe

