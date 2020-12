Comment réussir vos premiers pas avec un CRM ? Un système CRM (Customer Relationship Management) vous aide à placer le client au centre de votre organisation et de votre stratégie.

Il maintient et renforce les relations existantes, permet d’établir de nouveaux contacts et améliore la satisfaction client de façon durable. La fonction d’un outil CRM est simple : gérer vos informations client stratégiques et les rassembler dans un seul et même endroit. Sans quitter l’application, vous pouvez, entre autres, consulter les coordonnées de vos prospects et clients, leur envoyer un e-mail de suivi, gérer vos tâches et suivre votre performance. Découvrez dans ce guide : Les 6 signes qui démontrent que votre entreprise a besoin d’un CRM

Comment le CRM peut améliorer les ventes et la productivité

Comment le choisir pour offrir l’expérience client personnalisée et unique que vos clients attendent

Comment développer votre stratégie CRM

Comment maximiser votre retour sur investissement



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Le guide complet du CRM – Salesforce

Salesforce est une solution de gestion de la relation client (ou CRM) basée sur le cloud, qui offre à tous les départements de votre entreprise – y compris le marketing, les ventes, le service client, et l’e-commerce - une vue unifiée de vos clients sur une plateforme intégrée.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Salesforce et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »