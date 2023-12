BREVO fait 2 acquisitions / ALTICE US discounte CHEDDAR TV / FACEBOOK un truc de vieux.

🎂 Bon anniversaire à Daniel Kahn (Red Bridge), Joel Solis, Marc Kawam

BREVO, plateforme de solutions webmarketing s’offre WONDERPUSH une solution de web notification créé par Fred Mahé et OCTOLIS une solution saas pour déployer des actions marketing créé en 2021. Le montant des deux opérations n’a pas été dévoilé

Restrictions sur les algorithmes de « scoring » en Europe

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a dĂ©clarĂ© illĂ©gale l’utilisation de systèmes de notation basĂ©s sur des donnĂ©es personnelles, une dĂ©cision qui impacte grandement, notamment les caisses de sĂ©curitĂ© sociale et les Ă©tablissements de crĂ©dit. La CJUE souligne que le Règlement gĂ©nĂ©ral de protection des donnĂ©es (RGPD) interdit la prise de dĂ©cision automatisĂ©e ayant un impact significatif sur les individus. Cette dĂ©cision fait suite Ă l’affaire nĂ©erlandaise d’un algorithme de notation dĂ©fectueux et concerne notamment la SCHUFA, la plus grande agence de crĂ©dit privĂ©e d’Allemagne.

Le SCORING de la SCHUFA est désormais en infraction du RGPD si utilisé de manière décisive dans les décisions contractuelles. En France, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) utilise un algorithme similaire pour détecter la fraude, ce qui pourrait être remis en question par cette décision.

La Quadrature du Net et d’autres acteurs soulèvent des prĂ©occupations sur la transparence et la lĂ©galitĂ© de ces pratiques algorithmiques. La dĂ©cision de la CJUE exige que de telles mĂ©thodes soient strictement conformes aux règles de l’UE en matière de protection des donnĂ©es et aux droits fondamentaux. Ce jugement marque une Ă©tape importante dans la rĂ©glementation des technologies de « data mining » et pourrait influencer la gestion future des algorithmes dans l’administration publique et les services privĂ©s dans l’UE.

France 2030 : nouveaux objectifs technologiques et Ă©cologiques

Deux ans après le lancement de FRANCE 2030, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a prĂ©sentĂ© Ă Toulouse les progrès et les futures Ă©tapes du plan ambitieux de 54 milliards d’euros destinĂ© Ă positionner la France Ă la pointe de l’innovation technologique et industrielle. Jusqu’Ă prĂ©sent, 25 milliards d’euros ont Ă©tĂ© investis dans plus de 3 200 projets, avec une forte implication des PME. L’objectif est de dĂ©velopper des champions nationaux dans des secteurs clĂ©s comme l’automobile, l’aĂ©ronautique et l’espace, renforçant la compĂ©titivitĂ© et la souverainetĂ© du pays.

Le Chef de l’État a Ă©numĂ©rĂ© 7 dĂ©fis majeurs Ă dĂ©cliner en projets deeptech : l’accĂ©lĂ©ration de la dĂ©carbonation grâce aux Ă©nergies de stockage et au nuclĂ©aire innovant, l’exploration du potentiel de l’hydrogène, le dĂ©veloppement des technologies de capture du carbone, la cartographie des ressources en mĂ©taux critiques, des avancĂ©es en bioproduction et technologies du vivant pour la santĂ©, l’Ă©mergence de microcomposants pour le traitement de donnĂ©es IA, et le leadership dans l’aventure spatiale.

Google Gemini vs OpenAI ChatGPT : bataille pour la suprĂ©matie de l’IA gĂ©nĂ©rative

Dans la course Ă l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative, Google et OpenAI confrontent leurs modèles respectifs, Gemini et ChatGPT. Google a tentĂ© de prouver la supĂ©rioritĂ© de Gemini en affirmant, dans un billet de blog co-Ă©crit par le PDG Sundar Pichai, que Gemini surpasse GPT-4 d’OpenAI dans 30 des 32 Ă©valuations acadĂ©miques, incluant des tests de mathĂ©matiques, de lecture, de codage et de raisonnement. Cependant, l’Ă©cart de performance reste minime, soulevant des interrogations quant Ă la signification rĂ©ekke de ces rĂ©sultats. Des experts du domaine, dont Rowan Zellers d’OpenAI, expriment des doutes sur la fiabilitĂ© de ces benchmarks. Les utilisateurs ont Ă©galement remarquĂ© que malgrĂ© les affirmations de Google, Gemini prĂ©sente des erreurs similaires Ă celles du modèle d’OpenAI.

Dans un marché saturé de produits IA, les caractéristiques distinctives deviennent de plus en plus abstraites et, pour certains, presque insignifiantes. Les géants de la technologie et les startups vantent les capacités de leurs modèles en termes de paramètres, de contenu ingéré ou de puces IA utilisées, mais ces métriques peinent souvent à trouver écho auprès des utilisateurs finaux.

Le vĂ©ritable test rĂ©side dans la performance de ces modèles IA dans des scĂ©narios rĂ©els. La tentative de Google de mettre en avant la polyvalence et la capacitĂ© de Gemini reflète un changement par rapport au benchmarking traditionnel vers l’utilitĂ© pratique, rappelant l’approche d’Apple avec l’iPod.

L’industrie de l’IA est confrontĂ©e au dĂ©fi de dĂ©finir et de dĂ©montrer clairement la valeur unique des produits dans un domaine oĂą le logiciel prĂ©tend ĂŞtre capable de presque tout. Cette compĂ©tition exacerbĂ©e souligne l’Ă©volution du paysage de l’IA, oĂą l’utilitĂ© et l’expĂ©rience utilisateur pourraient finalement dĂ©finir les leaders du domaine.

Finnov’ : Innovation fintech pour une finance plus inclusive et verte

L’Ă©vĂ©nement Finnov’ qui s’est tenu le 7 dĂ©cembre Ă Station F (Paris), a rassemblĂ© des acteurs leaders fintech, mettant en avant leur rĂ´le dans une finance plus durable et juste. L’Ă©vĂ©nement, organisĂ© par le pĂ´le Finance Innovation, a rĂ©compensĂ© Weefin comme fintech de l’annĂ©e (plateforme qui permet aux investisseurs professionnels de regagner en souverainetĂ© sur leurs donnĂ©es ESG et de maximiser leur impact).

L’un des thèmes majeurs fut l’inclusion financière. Nickel, nĂ©obanque en expansion rapide, a Ă©tĂ© citĂ©e pour son impact positif en rendant les services bancaires accessibles Ă un large public. L’entreprise compte 3,6 millions de comptes en Europe et 65 000 nouveaux comptes par mois. Les panels ont Ă©galement abordĂ© l’utilisation de l’open banking et des donnĂ©es pour Ă©valuer le risque de crĂ©dit des profils non traditionnels, avec les exemples de Provenir et Meelo.

La fintech La Bienveillance Financière a Ă©tĂ© mise en avant pour son mĂ©lange unique d’IA et d’expertise patrimoniale, offrant des conseils financiers personnalisĂ©s. Rosaly a prĂ©sentĂ© son service d’acompte sur salaire, contribuant Ă l’amĂ©lioration de la santĂ© financière des employĂ©s. Des innovations qui font sens!

Facebook se ringardise chez les plus jeunes.

Une rĂ©cente enquĂŞte du Pew Research Center rĂ©vèle que 93% des adolescents utilisent YouTube, loin devant TikTok, Snapchat et Instagram avec respectivement 63%, 60% et 59% d’utilisateurs adolescents. L’Ă©tude montre Ă©galement une diminution de l’utilisation de Facebook, passant de 71% parmi les adolescents en 2015 Ă 33% en 2023