SKEEPERS s’offre TOKYWOKY / Xavier Duportet, pionnier de la biotech / 10 nouveaux fonds TIBI

🎂 Bon anniversaire à Joanna KIRK, Pierre POIGNANT (BRANDED), Guillaume ANG (UPLOWY)



Retrouvez l’actualitĂ© vue brut de dĂ©coffrage sur notre Channel WHATSAPP.Â

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

BREAKING NEWS:

SKEEPERS met la main sur TOKYWOKY

Le groupe marseillais SKEEPERS poursuit sa stratégie de build up avec l’acquisition de la startup TOKY WOKY, spécialiste de la création de communauté clients au travers de groupes de discussions, tests produits, évènements… Depuis son rachat par le fonds d’investissement PSG, SKEEPERS rassemble une offre de services dédiée à l’engagement client de plus en plus complète. En l’espace de quelques années ce sont pas moins de 10 startups qui viennent renforcer ce One stop Shop de l’UGC (TEESTER, ADVALO, HIVENCY, SPOCKEE…), qui investit une centaine de millions d’euros pour soutenir cette croissance exogène.

Ciblage publicitaire avec IA générative

Le quotidien New York Times (NYT) se prépare à lancer un nouvel outil de ciblage publicitaire basé sur l’IA générative (GenAI), révèle le média US Axios. Cet outil, actuellement en phase de test avec des partenaires sélectionnés, devrait être disponible pour les annonceurs dans la seconde moitié de l’année. Conçu en interne, il vise à optimiser le placement des campagnes publicitaires en fonction de leurs messages ou objectifs, permettant même de cibler des audiences spécifiques auparavant difficiles à identifier.

Le NYT, fort de ses 10 millions d’abonnés payants et plus de 100 millions de lecteurs inscrits, utilise différents grands modèles de langage pour alimenter cet outil, promettant une nouvelle approche dans la personnalisation publicitaire.

Les résultats préliminaires de ces premiers pas, essentiels pour déterminer une tarification future, sont attendus avec impatience et attention par le secteur des médias. Cet investissement significatif dans la GenAI souligne l’engagement du NYT à innover dans ses stratégies publicitaires, malgré les défis juridiques actuels.

Xavier Duportet, pionnier de la biotech, révolutionne le traitement de l’acné

XAVIER DUPORTET, 36 ans, cofondateur d’Eligo Bioscience, se distingue dans le monde de la biotech avec une levée de fonds de 28 millions d’EUR en décembre 2023. Cette somme, destinée à financer des recherches avancées en thérapies géniques, porte l’investissement total à 50 millions d’EUR depuis la création de la start-up en 2014.

Avec ce montant, Eligo Bioscience entend révolutionner le traitement de l’acné modérée à sévère, une affection touchant 3 % de la population mondiale, grâce à un gel innovant libérant des « ciseaux moléculaires » ciblant les bactéries responsables.

Duportet, dont le parcours impressionnant inclut un doctorat en biologie de synthèse à Boston, promet des résultats d’essais cliniques pour fin 2025.

Ce touche-à -tout a créé en 2011 avec Arnaud de la Tour, HELLO TOMORROW, une communauté DeepTech unique au monde avec plus de 200 universités, centres de recherche, et incubateurs pour trouver de nouveaux projets innovants. Le Hello Tomorrow Global Summit aura lieu les 21 et 22 mars au 104 à Paris avec 70 startups sélectionnées (parmi plus de 4000 candidatures) et 3000 professionnels (chercheurs, investisseurs, incubateurs, entrepreneurs, industriels).

Livraison médicale par drone

La réglementation britannique sur l’utilisation des drones pourrait bientôt évoluer, ouvrant la voie à la livraison de fournitures médicales essentielles, selon les nouvelles propositions de l’Autorité de l’Aviation Civile (CAA). Ces changements faciliteraient le pilotage des drones hors de la vue directe de leurs pilotes, bénéficiant notamment aux secteurs ferroviaire et énergétique pour l’inspection des infrastructures vitales. Actuellement limités à des vols dans le champ visuel du pilote, ces appareils pourraient désormais opérer à basse altitude dans des zones éloignées du trafic aérien traditionnel.

Les zones proposées incluent les espaces proches des bâtiments, des voies ferrées, des routes, ou des lignes électriques, et même au-dessus de propriétés privées, jusqu’à une hauteur maximale de 15 mètres. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du Programme Future Flight du Royaume-Uni, visant à intégrer de nouvelles technologies dans l’espace aérien national. La CAA entame une consultation de six semaines sur ces propositions, marquant une étape importante pour l’avenir de l’utilisation des drones en Grande-Bretagne.

L’ère des contenus IA : Entre fascination et dépendance

L’avènement de SORA par OpenAI, capable de transformer des textes en vidéos réalistes, révèle un changement profond dans notre interaction avec le numérique. Cette innovation souligne la transition vers un Internet remodelé, où les pratiques établies telles que les cookies tiers et les protocoles de référencement comme Robots.txt perdent de leur pertinence face aux modèles avancés d’IA.

Cela pose un défi majeur pour les éditeurs de contenu et les marketeurs, contraints de repenser leur stratégie face à une baisse potentielle du trafic issu des moteurs de recherche traditionnels. Plus largement, cette évolution interroge sur le futur rôle des marques médias et sur la capacité des industries, y compris celle du divertissement, à s’adapter à un paysage où l’IA redéfinit les modes de production et de consommation de contenu.

Cette transformation invite à une réflexion critique sur l’impact de l’IA sur notre société, oscillant entre opportunités d’innovation et risques de dépendance à des contenus de plus en plus personnalisés.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

Ă€ lire : La grande enquĂŞte sur la gestion des contrats

ONEFLOW a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EN BREF

Meta et Microsoft font pression sur les rĂ©gulateurs de l’UE pour rejeter les modifications proposĂ©es par Apple de son App Store afin de se conformer au DMA (Digital Markets Act), arguant que les mesures d’Apple sont insuffisantes RĂ©ajustements budgĂ©taires envisagĂ©s pour France 2030. Bruno Le Maire envisagerait de rĂ©duire les fonds allouĂ©s au plan France 2030 (touchant fortement l’industrie et la Deeptech) pour participer Ă l’effort d’économie de 10 milliards d’EUR prĂ©vu pour 2024. Toutefois, Bruno Bonnell, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral pour l’investissement, tient Ă rassurer que les crĂ©dits initiaux resteront intacts, tout en accentuant la surveillance sur l’atteinte des objectifs par les bĂ©nĂ©ficiaires. Vers plus de flexibilitĂ© pour les startups françaises. Le dĂ©putĂ© Renaissance Marc Ferracci, proche d’Emmanuel Macron, prĂ©voit d’introduire des dĂ©rogations aux accords de branche pour les entreprises de moins de 5 ans. Cette mesure, destinĂ©e Ă favoriser la croissance des startups, fait partie d’une sĂ©rie de propositions pour la future loi Macron 2, attendue avant l’étĂ©. Cette initiative vise Ă allĂ©ger le cadre rĂ©glementaire pour les jeunes entreprises, leur permettant ainsi une plus grande adaptabilitĂ© dans un secteur en rapide Ă©volution. Puces sur organes. Le programme MED-OOC, portĂ© par le CNRS, le CEA et l’Inserm et dotĂ© de 48 millions d’euros, ambitionne de rĂ©volutionner la mĂ©decine personnalisĂ©e en dĂ©veloppant des organes et organoĂŻdes sur puce Ă partir de cellules de patients. Cette innovation vise Ă amĂ©liorer les essais cliniques et Ă rĂ©duire l’expĂ©rimentation animale. Les organes sur puce permettront de simuler avec prĂ©cision les rĂ©actions physiologiques humaines pour des traitements plus ciblĂ©s, notamment en cancĂ©rologie. Ce projet s’inscrit dans une dĂ©marche de mĂ©decine de prĂ©cision, avec une application clinique prĂ©vue dans 4 hĂ´pitaux français. LA MINUTE CYBER Évaluation de l’ENISA par la Commission europĂ©enne La Commission europĂ©enne lance une consultation pour Ă©valuer le rĂ´le de l’Agence de CybersĂ©curitĂ© europĂ©enne (ENISA) en rĂ©action Ă l’impasse des États membres de l’UE sur les schĂ©mas de certification de cybersĂ©curitĂ© volontaires. Cette dĂ©marche intervient alors que le Cybersecurity Act de l’UE, qui a renforcĂ© le mandat de l’ENISA en 2019, sera rĂ©visĂ© cet Ă©tĂ©. L’agence, basĂ©e Ă Athènes et composĂ©e d’un peu plus de 100 membres, joue un rĂ´le central dans le renforcement de la politique de cybersĂ©curitĂ© de l’UE, notamment en certifiant la fiabilitĂ© des produits Tech. Jusqu’à prĂ©sent, sur 3 certificats proposĂ©s depuis 2019, un seul a Ă©tĂ© approuvĂ©. La consultation, ouverte jusqu’au 27 fĂ©vrier, vise Ă Ă©valuer si l’ENISA a su s’imposer comme centre d’expertise et si ses ressources sont adaptĂ©es Ă ses missions. Campus Cyber en Occitanie : nouvelles antennes Ă Toulouse et Montpellier Le CAMPUS CYBER, initialement basĂ© Ă Paris La DĂ©fense, prĂ©voit d’étendre son rĂ©seau en Occitanie avec l’ouverture prochaine de 2 nouvelles antennes Ă Toulouse et Montpellier. Soutenu par la rĂ©gion via Cyber’Occ, le site de Toulouse, spĂ©cialisĂ© en cybersĂ©curitĂ© industrielle, est en voie de finalisation et vise une labellisation d’ici juin 2024. Le futur campus de Toulouse prendra place au Data Valley Ă Labège, et rĂ©unira entreprises (dont iTrust rachetĂ© par Free Pro), Ă©coles et organismes dĂ©diĂ©s Ă la cybersĂ©curitĂ©. Montpellier, riche en acteurs du secteur, se prĂ©pare Ă©galement Ă lancer son antenne, portĂ©e par des acteurs locaux et nationaux clĂ©s. Ces dĂ©veloppements visent Ă renforcer l’écosystème de la cybersĂ©curitĂ© dans la rĂ©gion (152 entreprises cyber), en rĂ©ponse aux besoins croissants des entreprises locales. Hausse des violations de donnĂ©es en 2023 : Comprendre les causes MalgrĂ© les efforts accrus en cybersĂ©curitĂ©, 2023 a enregistrĂ© une augmentation de 20 % des VIOLATIONS DE DONNÉES par rapport Ă 2022. Cette tendance inquiĂ©tante se manifeste par un doublement du nombre de victimes Ă l’échelle mondiale et une montĂ©e de 77 % de l’activitĂ© des gangs de rançongiciels au Moyen-Orient. 3 facteurs principaux expliquent cette escalade : les mauvaises configurations du cloud, l’émergence de nouveaux types d’attaques par rançongiciels et l’exploitation accrue des systèmes des fournisseurs. Pour contrer ces menaces, les experts recommandent une configuration rigoureuse du cloud, de renforcer les sauvegardes de donnĂ©es pour limiter l’impact des rançongiciels et de surveiller Ă©troitement l’accès des fournisseurs aux systèmes d’entreprise afin de prĂ©venir les attaques via la chaĂ®ne d’approvisionnement. NUMBERS

L’essor de l’investissement boursier chez les ados américains Les comptes de dépôts pour mineurs connaissent une popularité croissante ces dernières années aux États-Unis, avec près de 200 000 comptes chez Schwab en 2022, en hausse par rapport aux 120 000 de 2019. Ce chiffre a bondi au-dessus de 300 000 en 2023. Des plateformes comme Greenlight voient également une augmentation significative des comptes créés, les adolescents ayant investi 20 millions de dollars via l’application en 2023, contre environ 10 millions en 2021. Une étude récente de Fidelity estime qu’environ un quart des adolescents US ont commencé à INVESTIR EN BOURSE, des chiffres basés sur une enquête en ligne auprès de 2 081 répondants âgés de 13 à 17 ans. Cette tendance à l’investissement précoce s’inscrit dans un mouvement plus large d’afflux vers les marchés financiers observé depuis le début de la pandémie de Covid-19, avec le Dow Jones Industrial Average dépassant récemment les 38 000 points et le S&P 500 franchissant pour la première fois les 5 000 points. Les adolescents s’informent et se renseignent en ligne, n’hésitent pas à partager des infos d’investissement sur les réseaux sociaux, TikTok en tête et sont familiarisés de plus en plus tôt avec les cryptomonnaies. LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

45 millions d’euros pour dĂ©velopper PLANITY en europe.

ArrivĂ©e de nouveaux fonds d’investissement au capital de PLANITY avec notamment INFRAVIA CAPITAL PARTNERS et CREDIT MUTUEL INNOVATION qui souhaitent donner Ă la startup française les moyens d’accĂ©lĂ©rer son dĂ©veloppement en europe. Planity veut se positionner face Ă ses concurrents BOOKSY et TREATWELL. Retrouvez plus d’informations dans notre dataroom (CA, valorisation, organigramme)

15 millions d’euros pour AZMED

AZmed commercialise un logiciel de radiologie alimentĂ© par l’intelligence artificielle. Face Ă la multiplication par deux du nombre d’actes d’imagerie mĂ©dicale dans les pays de l’OCDE au cours des 10 dernières annĂ©es, sans augmentation correspondante du nombre de spĂ©cialistes pour analyser ces donnĂ©es, les radiologues disposent de moins de temps pour prendre les bonnes dĂ©cisions et pour les patients.

AZmed facilite le diagnostic des traumatismes et des radiographies thoraciques grâce Ă l’intelligence artificielle, aidant ainsi les mĂ©decins Ă gagner du temps et Ă se concentrer sur les examens vitaux.

Les solutions AZmed sont utilisĂ©es dans plus de 900 institutions de santĂ© par plus de 9000 mĂ©decins dans 33 pays sur 5 continents. Les Ă©quipes d’AZmed travaillent en Ă©troite collaboration avec les radiologues pour façonner l’avenir de l’imagerie mĂ©dicale. Rayvolve est marquĂ© CE de classe IIa (sous le RDM 2017/45) et approuvĂ© par la FDA.

La startup vient de recevoir un financement de 15 millions d’euros de la part de TECHSTARS, MAISON WORMS et TEAMPACT VENTURES, portant Ă 19,3 millions d’euros son financement total.

35 millions pour BIOPTIMUS

BPI FRANCE, SOFINOVA PARTNERS, XAVIER NIEL et un parterre de fonds d’investissement misent en amorçage sur DAVID CAHANE, JEAN PHILIPPE VERT, ERIC DURAND, des transfuges d’OWKIN et de GOOGLE DEEP MIND qui veulent crĂ©er une solution d’IA afin de connecter les diffĂ©rentes spheres de la biologie. A noter que BIOPTIMUS pourra bĂ©nĂ©ficier des capacitĂ©s de gĂ©nĂ©ration de donnĂ©es d’Owkin (qui compte GOOGLE Ă son capital) et s’appuyera sur l’infrastructure d’AWS.

PARTOUCHE monte sur INTERCELLAR

INTERCELLAR fondée par Louis de Bonnecaze et Maxime Garraud, voit PARTOUCHE MULTIVERSE monter à son capital, pour développer une nouvelle étape de la startup spécialisée dans la tracabilité des vins et spiritueux. Aucun montant n’a été communiqué sur l’opération. La société a levée en décembre 2023 1 million d’euros auprès de business angels.

Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de donnĂ©es sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 2000 sociĂ©tĂ©s dont nous avons collectĂ©, vĂ©rifiĂ©, structurĂ© les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour ĂŞtre l’outil idĂ©al afin de rĂ©aliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, dĂ©couvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marchĂ©.

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, enregistrez votre société dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La start-up basĂ©e Ă PĂ©kin, MOONSHOT AI, qui a lancĂ© son chatbot IA Kimi Chat en octobre 2023, a levĂ© plus de 1 milliard de dollars lors d’un tour de financement menĂ© par Alibaba et HongShan, valorisant l’entreprise Ă environ 2,5 milliards de dollars.



FRENCHWEB VC

Initiative Tibi 2 : 10 nouveaux fonds pour soutenir la Tech française

L’initiative TIBI, conçue pour encourager les investissements institutionnels dans les entreprises Tech, s’enrichit de 10 nouveaux fonds dans sa phase 2, comme l’a récemment annoncé la Direction générale du Trésor. Cette nouvelle vague porte à 96 le nombre total de fonds labellisés Tibi, avec l’ambition de renforcer le soutien financier au secteur Tech en France.

Parmi les nouveaux venus, on retrouve des fonds gérés par des acteurs reconnus tels que Tikehau Capital, Mandarine, et Breega, diversifiant ainsi l’éventail des véhicules d’investissement au sein de l’initiative. Ces fonds, qui couvrent un large spectre d’entreprises Tech, depuis les startups en phase de démarrage jusqu’aux sociétés cotées en bourse, s’engagent à participer activement au développement de secteurs clés tels que la transition écologique, l’agriculture durable et les technologies de pointe.

Les 10 fonds nouvellement intégrés, dont certains sont des « first time team, first time funds » s’ajoutent à un groupe déjà composé de 68 fonds orientés vers des actifs non cotés et de 28 fonds axés sur des actifs cotés.

Ces fonds ont désormais pour mission collective de déployer jusqu’à 7 milliards d’EUR d’ici 2026, un objectif ambitieux soutenu par un consortium de 29 investisseurs institutionnels, parmi lesquels figurent des noms tel que Aéma Groupe, Axa, et Bpifrance.

FRENCHWEB MARKET

WALMART a conclu un accord pour acquĂ©rir le fabricant de tĂ©lĂ©viseurs VIZIO pour 2,3 milliards de dollars, soit 11,50 dollars par action, afin de renforcer son activitĂ© publicitaire via le système d’exploitation SmartCast de Vizio, qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu avec des publicitĂ©s.

PALO ALTO NETWORKS annonce une augmentation de son chiffre d’affaires de 19% pour le deuxième trimestre. NĂ©anmoins, PALO ALTO NETWORKS revoit Ă la baisse ses prĂ©visions annuelles. l’action PANW chute de plus fortement Ă la cloture.

MOUVEMENTS, avec AltaĂŻde, cabinet de recrutement digital

LARA ROSQUËT, ancienne responsable des partenariats EMEA chez Shopify, est promue responsable France de la même entreprise. ÉMILIE BENOIT-VERNAY, précédemment en charge de la France et de l’Europe du Sud de Shopify, devient directrice des partenariats pour la région EMEA.

Weborama se restructure en créant le pôle Webo Media, dirigé par CAMILLE BABLET (développement commercial) et MARGARITA ZLATKOVA (trading desk, développement des partenariats techniques & data, management opérationnel en France et en Europe — Espagne, Italie et Portugal). Un second pôle est créé : Webo Tech & Services, piloté par ANTOINE BSAIBES (développement commercial) avec l’appui d’OLIVIER HAMOUD LE GUELLEC (marketing France) pour s’aligner sur les tendances de la publicité digitale. MYKIM CHIKLI devient senior advisor de Weborama après avoir été CEO EMEA.

Pluxee, acteur majeur dans l’engagement des salariĂ©s, renforce son Ă©quipe dirigeante avec ALEXANDRE COTARMANAC’H en tant que directeur produit et VICTORIA OTERO DEL VAL promue directrice stratĂ©gie, marketing et vente. Ces nominations s’inscrivent dans la stratĂ©gie de croissance de Pluxee, visant Ă consolider sa position sur le marchĂ© international et Ă consolider son offre de services digitaux.

JULIEN LEVY rejoint Havas Media Network en tant que Head of Efficiency and Operations, sous la houlette de Lina Tajirian. Diplômé de Kedge Business School et avec une carrière débutée chez Omnicom en 2004, il apporte son expertise acquise notamment en tant qu’Investment & Pricing Director chez GroupM.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR