BtoB : Alkemics lève 21 millions d’euros pour accélérer à l’international

Nous avons échangé avec Antoine Durieux, CEO et co-fondateur d’Alkemics. qui annonce aujourd’hui une levée de fonds en série C de 21 millions d’euros auprès du fonds Highland Europe, Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital. Un de leur objectif est une expansion plus forte à l’internationale.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Antoine Durieux, CEO et co-fondateur d’Alkemics:

