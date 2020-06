[DIRECT] Spéciale Future Of Work : les prérequis pour une transition durable vers le télétravail

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Amazon interdit à la police d’utiliser sa technologie de reconnaissance faciale

Amazon a choisi d’interdire à la police d’utiliser son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition pendant un an. Amazon prône des régulations plus strictes des gouvernement sur le recours éthique aux technologies de reconnaissances faciales. Depuis la mort de George Floyd, les entreprises essaient de réagir à la pression de la rue et des réseaux sociaux.

Livraison de repas : Just Eat devance Uber en rachetant GrubHub

L’européen Just Eat a annoncé l’acquisition de l’Américain GrubHub, qui était aussi en discussions avec Uber. Le mois dernier, Uber avait justement proposé de racheter GrubHub. L’opération valorise le service de livraison de repas à 7,3 milliards de dollars, soit plus de 30 % de sa capitalisation boursière. L’opération est entièrement financée en actions Just Eat. Ce rapprochement crée le numéro un mondial de la livraison de repas.

Twitter encourage ses utilisateurs à réfléchir avant de retweeter

Twitter souhaite inciter ses utilisateurs à bien réfléchir avant de retweeter des contenus et surtout à lire le contenu des articles avant de les partager. L’application teste un nouveau type d’incitation sur Android c’est à dire que quand les utilisateurs retweet un article qu’ils n’ont pas ouvert sur twitter, le réseau social pourra proposer de le lire avant.

Trois interviews : Greenback, Visable, Cybersécurité

Pour entamer cette émission, nous échangerons avec Christophe Pasquier, fondateur et CEO de Slite, dont les salariés sont en 100% télétravail depuis le début de l’entreprise à travers plusieurs continents. Il nous explique comment ils fonctionnent.

Nous continuons avec Clément Alteresco, CEO de Morning Coworking pour échanger sur l’avenir des espaces de coworking et l’impact de la crise sur leur lieu.

Enfin nous retrouvons Antoine Durieux, CEO et co-fondateur d’Alkemics. qui annonce aujourd’hui une levée de fonds en série C de 21 millions d’euros.