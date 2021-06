Comment Armor-Lux prévoit de progressivement passer du stock unifié au commerce unifié

Le commerce unifié renferme nombre de promesses pour les retailers et leurs clients. Mais comment réussir une telle transition? Armor-Lux, la marque française qui fabrique et vend des vêtements d’inspiration marine et qui déteint aussi une activité B to B dans l’habillement professionnel et d’image, s’est récemment lancée dans le grand bain. Armée d’une nouvelle solution, elle prévoit une mise en place progressive des différentes fonctionnalités qui commence par l’unification de ses stocks.

«La réflexion a débuté fin 2019. Nous avons commencé à nous poser des questions autour des problématiques des stocks et de comment mieux les répartir afin d’éviter les ruptures pour la partie e-commerce», explique Thomas Guéguen, directeur du département e-commerce d’Armor-Lux. «Nous avons regardé les différents acteurs sur le marché, et nous avons sélectionné une solution qui nous permettait à la fois de refondre le site e-commerce et d’intégrer les fonctionnalités d’OMS [Order Management System, Ndlr] au sein d’une même plateforme. Cela a duré environ un an, et la mise en place s’est faite il y a quelques jours».

Le premier pas vers le commerce unifié, et donc le premier grand changement pour les équipes du groupe et les clients, est la mise en place du stock unifié. Ce qui permettra, par exemple, si un client a plusieurs articles dans son panier mais que certains ne sont pas disponibles dans le stock en entrepôt, d’interroger également les magasins et de pouvoir les lui livrer à partir des points de vente.

Une fonctionnalité qui sera progressivement étendue, d’abord au sein des plus grands magasins et ensuite dans toutes les boutiques du réseau. Armor-Lux en compte 80. Car les sujets que cela implique sont vastes: formation, équipement des magasins, etc., même si l’entreprise a déjà répondu à beaucoup d’interrogations comme la répartition juste du chiffre d’affaires entre les magasins et l’e-commerce ou encore les questions de logistique.

Ce projet devrait prendre quelques mois, puis l’idée est d’aller vers un parcours de plus en plus unifié en activant progressivement les fonctionnalités permises par la nouvelle solution de commerce unifiée choisie par Armor-Lux. Par exemple, un client pourra commencer un panier en ligne et le finir en magasin et inversement. «Le panier va être beaucoup plus lié entre le Web et le physique», ajoute Thomas Guéguen.

En 2020, Armor-Lux a enregistré un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros, dont 12 millions d’euros pour l’e-commerce. L’entreprise compte 550 salariés. Quelles sont, selon Thomas Guéguen, les étapes clés à suivre pour réussir ce type de projet? Vers quelle solution de commerce unifié s’est tourné Armor-Lux? Comment faire en sorte que les équipes en magasin adhèrent pleinement au projet? Retrouvez tous les détails dans l’interview complète de Thomas Guéguen, directeur du département e-commerce d’Armor-Lux, diffusée dans l’émission.