Comment deux acteurs de l’événementiel ont réagi à la crise du Covid-19

Effet de ruissellement oblige, la contraction économique liée à la crise du Covid-19 n’épargne aucun domaine d’activité mais certains marchés sont évidement plus exposés que d’autres.

C’est notamment le cas de l’événementiel sur lequel nous avons décidé de nous pencher ce matin. En effet, il est déjà acquis que le report des événements va entraîner des dizaines de milliards d’euros de pertes sur l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte délicat, Privateaser, plateforme de réservation et de privatisation de bars et de restaurants, et Weezevent, spécialiste de la billetterie en ligne, sont en première ligne.

Nicolas Furlani, co-fondateur de Privateaser, et Pierre-Henri Deballon, co-fondateur de Weezevent, nous expliquent comment leurs deux entreprises traversent cette période de fortes turbulences.

Quelles solutions ont-ils mis en place pour affronter la crise ? Comment rester mobilisé quand tout s’arrête ?

Mais aussi, quelles sont leurs projections pour cette fin d’année ?

Autant de questions auxquelles ils ont répondu.

