Kurmi Software lève 10 millions d’euros auprès de Ring Capital et Unexo

Kurmi Software, filiale du groupe Niji spécialisée dans la gestion d’outils de communication en entreprise, lève 10 millions d’euros auprès de Ring Capital et Unexo, un fonds du Groupe Crédit Agricole. Il s’agit pour la startup originaire de Rennes de sa première levée de fonds.

Lancé en 2011 par Hugues Meili au sein de Niji, spécialiste de la transformation numérique des entreprises, Kurmi Software est devenu une filiale à part entière du groupe la même année. L’entreprise édite des solutions logicielles destinées à optimiser la gestion des services de communication des entreprises. La téléphonie, la visioconférence, les messageries ou encore les applications collaboratives font partie des outils que les logiciels de la startup gèrent. Cette suite logicielle permet notamment la gestion de plateformes utilisées par les entreprises telles que Cisco, Microsoft, Avaya ou encore Alcatel-Lucent. Kurmi Software s’adresse aux entreprises de toutes tailles, pouvant accueillir de 1 000 à 1 million d’utilisateurs.

Des ambitions internationales

La startup s’est développée à Rennes et possède des bureaux à Paris où sont localisées ses équipes marketing et commerciales, ainsi qu’à Berlin, Montréal et New York. Elle revendique des centaines de clients à travers 17 pays. Les marchés étrangers sont un élément clé de la stratégie de Kurmi Software qui a annoncé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, dont plus de 70% à l’étranger.

Dans le cadre de cette opération, la startup bretonne ambitionne désormais de conquérir de nouveaux marchés partout dans le monde, de l’Europe à l’Amérique Latine en passant par l’Asie et le moyen Orient. «Nous sommes très fiers d’accompagner cette nouvelle étape de Kurmi Software après le succès de l’incubation au sein de Niji. Kurmi a le potentiel de devenir un champion Tech international sur son marché», commente Nicolas Celier, co-fondateur de Ring Capital. La startup souhaite également financer son développement en R&D pour enrichir sa technologie.

Kurmi Software : les données clés

Fondateur : Hugues Meili

Création : 2011

Siège social : Rennes, Bretagne

Secteur : software

Financement : 10 millions d’euros auprès de Ring Capital et Unexo, un fonds du Groupe Crédit Agricole.