Comment favoriser la créativité professionnelle avec le numérique? C’est notamment à cette question que répond Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa chronique du jour. Pour cela, il a compilé quelques statistiques et tendances 2021.

Cela lui permet de répondre à la question suivante: Le télétravail favorise-t-il la créativité? Cela dépend du métier exercé, comme l’a noté Sébastien Lacroix, directeur associé senior chez McKinsey. « On observe une augmentation de la productivité des salariés consacrant une part substantielle de leur temps de travail à des tâches administratives ou répétitives », explique-t-il. Ajoutant qu’en revanche, « pour les métiers laissant une large part à la créativité et à l’innovation, les interactions propres à la collaboration sur site demeurent essentielles ».

Autre point intéressant: la forte appétence des Français pour les jeux vidéo favoriserait la créativité. «Avec 71% des Français qui jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement, la France est le pays qui compte le plus de gamers en Europe», rappelle Jean-Luc Raymond. «Les jeux vidéo permettent un entraînement cérébral et peuvent même être un moyen de développer ses capacités cérébrales», explique la psychologue Vanessa Lalo.

En ce qui concerne l’entreprise du jour, Jean-Luc Raymond s’intéresse à Hello Waste, une société bretonne qui produit des objets design à partir de plastique recyclé. La structure, née en octobre 2020 après un long travail sur les prototypes, commence à se faire un nom.

Alors, pour résumer, comment favoriser la créativité en entreprise? Dans son ouvrage Overbookés- comment se libérer du culte de la productivité, publié aux éditions Dunod, Rahaf Harfoush, anthropologue du numérique, propose de repenser la façon dont nous travaillons. Parmi ses conseils on trouve par exemple celui de revoir les méthodes d’évaluation de la performance dans les organisations ou encore de penser différemment le temps.

Jean-Luc Raymond s’appuie aussi sur les travaux du philosophe belge Luc de Brabandere qui explique comment il accompagne les dirigeants dans leur quête de créativité et d’innovation.

Retrouvez tous les détails dans la chronique de Jean-Luc Raymond diffusée dans l’émission:

