Comment les drones accélèrent la transformation du secteur de la logistique

Si la crise du Covid-19 a montré la résilience du secteur de la logistique, elle a aussi révélé la nécessité pour ce dernier d’accélérer sa transformation: désiloter les organisations, moderniser les méthodes de travail et les systèmes d’information, monter en compétences les intervenants tout au long de la chaîne… Les sujets à adresser sont vastes.

Et les drones peuvent répondre à certains enjeux rencontrés par le secteur, notamment dans les entrepôts, comme l’explique Steeve Delor, Head of Supply Chain & Operational Excellence pour Keyrus Management. De quels cas d’usages s’agit-il? Dans le cas des inventaires par exemple, une obligation légale à laquelle toutes les entreprises doivent se plier au moins une fois par an. Des drones autonomes munis de lecteurs de code-barres ou de détecteurs de signal RFID sont capables de lire les étiquettes apposées sur les marchandises et de transmettre les données en temps réel.

Cela permet des gains en temps, en coût, mais aussi de faire monter en compétences les collaborateurs qui avant réalisaient ces inventaires à la main. Steeve Delor donne l’exemple d’une entreprise dans le secteur automobile où, lorsque la tâche était réalisée à la main, les employés devaient passer 30 à 45 secondes par véhicule pour scanner les étiquettes, avec un drone, ce temps a été réduit à une à deux secondes par voiture.

Les drones peuvent également être utilisés dans les zones portuaires, par exemple pour localiser des conteneurs ou des objets unitaires ou encore s’assurer des conditions d’entreposage et de l’état de la marchandise.

Quelles sont les conditions pour pouvoir mettre en place une solution de drones? Comment cela fonctionne-t-il exactement? Retrouvez toutes les informations dans l’émission.