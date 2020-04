Comment réussir la restructuration de son entreprise en temps de crise : cash, expérience client et équipe

Juan Antonio Hernandez, fondateur de Day One et Antoine Chabassol, fondateur de Label Box et de Qilibri, reviennent sur les étapes clés d’une restructuration réussie d’entreprise, tout particulièrement en période de crise. « Nous avons axé notre réflexion autour de la question du cash, de l’expérience client et de l’équipe », met en avant Antoine Chabassol, fondateur de Label Box et de Qilibri.

« Nous reprenons la totalité des dépenses pour limiter celles qui ne sont pas essentielles.A u-delà du travail sur les charges, on travaille sur la sécurisation de nos financements dilutifs et non dilutifs tels que les financements bancaires« , explique Antoine Chabassol, fondateur de Label Box et de Qilibri.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Juan Antonio Hernandez, fondateur de Day One et Antoine Chabassol, fondateur de Label Box :

