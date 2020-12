Comment Visable profite de l’entrée à marche forcée de la pub B to B dans l’ère du digital

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Dernière semaine de l’année pour le GOOD MORNING. L’ensemble de la rédaction de FrenchWeb espère que vous avez apprécié nous écouter au quotidien et nous vous remercions pour votre fidélité.

Pour terminer l’année en beauté, nous vous proposons une semaine spéciale « temps forts de l’année » avec un focus tout particulier sur les entreprises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette période si particulière. Nous avons envie de terminer l’année sur des notes positives.

Ce vendredi, nous vous préparons une émission spéciale avec un débat sur les « Temps forts technologiques de l’année 2020 » avec Kat Borlongan, directrice de la French Tech, Marjorie Paillon, journaliste spécialiste du numérique et du digitale et Patrick Bertrand, qui est à la tête du club de business angels Holnest Club.

40% de croissance pour Visable

Ce matin, nous poursuivons notre décryptage des entreprises qui ont bénéficié de la crise. Nous serons avec Julien Poilleux, CEO de Visable, spécialiste B2B de la visibilité en ligne et qui a connu cette année une croissance de 40%. Visable fait partie de notre classement FW 500. Nous échangeons avec lui sur l’évolution de son organisation pour s’adapter à cette croissance et comment il explique les leviers de cette croissance. « Nos clients sont des PME tels que des grossistes ou des industriels qui faisaient beaucoup appel aux salons pour développer leur business. On voit un report de ces budgets vers des business digitaux. De plus, il y a une tendance de fond à la digitalisation », explique Julien Poilleux.

Une croissance qui pousse l’organisation à s’adapter pour répondre à l’ensemble des besoins des clients. »Nous réalisons 85% de notre chiffre d’affaires à l’export. Nous avons effectué 20 recrutement cette année pour atteindre les 60 personnes », met en avant le fondateur.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Accélérer avec le numérique, le best of

Pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, nous retrouvons Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr. Mais, aujourd’hui, pour la dernière chronique de l’année, nous vous proposons un best of des meilleurs moments de sa chronique tout au long de l’année 2020. Les moments les forts, les moments clés mais aussi les moment drôles. Depuis mars, Jean-Luc Raymond nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique et nous donne une bonne dose d’optisme.