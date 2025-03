La Chine s’invite dans les sociétés d’Elon Musk / Virtuo laché par un investisseur / Hexa Scale : la 3ème voie pour les startups rentables

Capitaux chinois dans les sociétés d’Elon Musk: une infiltration discrète mais stratégique

D’après des informations recueillies par le Financial Times, des investisseurs chinois fortunés injectent discrètement des millions dans SpaceX, xAI et Neuralink via des véhicules d’investissement opaques, dissimulant leur identité. Bien que légaux, ces flux financiers soulèvent de nombreuses inquiétudes sur les conséquences, notamment sur l’influence étrangère qui peut peser sur les entreprises stratégiques liées au gouvernement américain. Face aux tensions sino-américaines, Washington pourrait renforcer le contrôle des investissements étrangers via le CFIUS, risquant d’interdire ces financements indirects et de contraindre Musk à couper tout lien avec le capital chinois.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

OpenAI sécurise sa puissance de calcul avec un accord stratégique de 11,9 milliards de dollars avec CoreWeave

OpenAI renforce son infrastructure en sécurisant un contrat de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans avec CoreWeave, spécialisé dans le cloud optimisé pour l’IA. Cet accord garantit à OpenAI une capacité de calcul accrue pour entraîner et déployer ses modèles à grande échelle. En parallèle, OpenAI prend une participation de 350 millions de dollars dans CoreWeave, qui prépare une introduction en bourse valorisée à plus de 35 milliards de dollars.

Gleamer s’étend à l’IRM avec l’acquisition de Pixyl et Caerus Medical

Gleamer renforce son leadership en IA médicale en rachetant Pixyl et Caerus Medical, spécialisés dans l’analyse des IRM neurologiques et musculosquelettiques. Cette double acquisition élargit son offre, qui couvre désormais radiographie, scanner, mammographie et IRM, faisant de Gleamer le premier acteur à proposer une suite unifiée d’IA en radiologie.

👉 Lire l’article complet

Eric Schmidt prend les commandes de Relativity Space pour relancer son ambition face à SpaceX

L’ancien CEO de Google, Eric Schmidt, prend la tête de Relativity Space après y avoir investi via son fonds Hillspire. En difficulté pour lever de nouveaux financements, la startup, spécialisée dans les fusées partiellement imprimées en 3D, mise désormais sur son lanceur Terran R pour rivaliser avec SpaceX. Malgré l’échec de son premier vol en 2023, Relativity Space a sécurisé près de 3 milliards de dollars de contrats de lancement et vise une première mission en 2026.

IDnow passe sous le contrôle de Corsair Capital dans une opération de 273 millions d’euros

La plateforme munichoise de vérification d’identité IDnow a été rachetée par le fonds américain Corsair Capital pour 273 millions d’euros en numéraire. Corsair, qui détenait déjà 43 % du capital depuis 2019, acquiert désormais 96 % des parts et prévoit d’accélérer la croissance de l’entreprise à l’échelle européenne. Spécialiste des investissements en infrastructure et buyouts, Corsair vise un croissance d’IDnow par acquisitions en vue de son renforcement sur le marché de l’identification numérique.

LDLC annonce un plan de licenciement face au repli de son activité

Le groupe LDLC prévoit 88 licenciements pour motif économique en raison d’un recul significatif de ses activités dans un contexte économique dégradé. Deux Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ont été validés par le directoire, affectant 68 postes chez LDLC et 20 chez sa filiale Olys, sous réserve de reclassements internes. L’entreprise comptait 1 149 salariés fin janvier.

Virtuo en redressement judiciaire : la startup de location de voitures à la recherche d’un repreneur

La plateforme 100 % digitale de location de véhicules, Virtuo, a officiellement été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris ce mercredi 26 février 2025. Cette décision intervient selon nos informations après le retrait brutal d’un investisseur à la dernière minute, compromettant les perspectives de financement de l’entreprise. Désormais, Virtuo a jusqu’au 17 mars pour trouver un repreneur et tenter d’assurer sa pérennité.

👉 Lire l’article complet

Philipp Schmidt prend la présidence du Syndicat des Régies Publishers

Le Directeur Général de Prisma Media, Philipp Schmidt a été élu à l’unanimité président du Syndicat des Régies Publishers (SRP) pour un mandat de deux ans, succédant à Fabienne Marquet.

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

WE INNOVATE 500 : Le palmarès 2025 des startups les plus dynamiques de la tech française.

+ ENTREPRENDRE

+ LEVEES DE FONDS

Axelera AI décroche 61,6 M€ pour accélérer l’IA en Europe

La startup néerlandaise Axelera AI reçoit jusqu’à 61,6 M€ du programme EuroHPC DARE pour développer Titania, un processeur d’inférence IA basé sur son architecture Digital In-Memory Computing (D-IMC).

Bourn lève 1,5 M£ pour réinventer le financement des PME au Royaume-Uni

La fintech britannique Bourn boucle un tour de 1,5 M£ en seed, mené par Haatch, Love Ventures et Portfolio Ventures, pour déployer son Flexible Trade Account (FTA), une alternative intelligente aux découverts bancaires. Grâce à l’IA et à l’Open Banking, cette solution ajuste en temps réel les lignes de crédit des PME, simplifiant leur gestion de trésorerie.

+ EXPERIENCES

+ AGENDA

📅 Webinar – Piloter l’innovation : Devenez le moteur de l’innovation de votre organisation.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: