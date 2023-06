Connaissez-vous Frédéric Montagnon, co-fondateur d’Arianee et LGO?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Né le 10 avril 1976, Frédéric Montagnon s’est imposé comme l’un des entrepreneurs français les plus influents de l’écosystème. Expert reconnu dans le domaine de la blockchain, il est célèbre pour avoir co-fondé LGO (anciennement Legolas Exchange) et Arianee.

Après avoir obtenu un diplôme de Master en « Microélectronique et Électronique » à l’ENSEEIHT de Toulouse, Frédéric Montagnon combine sa passion pour la musique avec son esprit entrepreneurial et lance en 2003 son premier projet, Codanova. Cette entreprise déploie des « midi controllers » destinés aux musiciens DJ. Quatre ans plus tard, il fonde Nomao.com, une plateforme permettant de découvrir et localiser divers lieux. En 2010, Nomao.com est racheté par Teads, une célèbre plateforme de monétisation, elle-même revendue à Altice pour 330 millions de dollars en 2017.

Père de deux enfants, Frédéric Montagnon part alors avec sa famille à New York en 2003 et fonde un an plus tard OverBlog, une plateforme permettant de créer facilement son blog. Malgré la vente de cette entreprise, il décide de rester à New York, attiré par la diversité des communautés et des projets qui y foisonnent. Il explique dans une interview pour We Love Entrepreneurs: « C’est une envie personnelle qui a pris le dessus. J’avais vraiment envie de comprendre ce marché. »

Le virage vers la blockchain

C’est en 2017 que Frédéric Montagnon prend un virage décisif en se lançant dans le domaine de la blockchain. Il cofonde LGO (ex-Legolas Exchange), une plateforme visant à apporter davantage de transparence sur le marché opaque de l’échange de cryptomonnaies. Trois ans après son lancement, LGO fusionne avec Voyager, un courtier crypto américain, lancé notamment par Oscar Salazar, co-fondateur d’Uber.

En parallèle, Frédéric Montagnon lance un autre projet d’envergure avec plusieurs figures de l’industrie du luxe et de la blockchain, à l’instar d’Alexandre Cognard et Christian Jorge, fondateurs de Vestiaire Collective. Baptisée Arianee, la structure qui opère sous le statut d’association loi 1901 à but non lucratif, mise sur la blockchain pour convaincre les concurrents d’une même industrie à s’unir autour d’un même système d’information. Et ceci dans un but : délivrer à leurs clients un certificat d’authenticité des produits qu’ils fabriquent. De cette manière, un objet qui ne serait pas enregistré dans la blockchain serait alors tout de suite reconnu comme faux.

