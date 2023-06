Connaissez-vous Platform.sh, l’un des acteurs emblématiques du cloud en France?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Depuis sa fondation en 2010 par Ori Pekelman, Damien Tournoud et Frédéric Plais, Platform.sh a su se faire une place de choix tant en Europe qu’à l’étranger. Cette entreprise française, qui dispose de bureaux à Paris et à San Francisco, est née au sein de Commerce Guys, l’éditeur de Drupal Commerce et de sa place de marché de modules complémentaires. En 2014, elle a pris son indépendance et a depuis lors accompagné les équipes responsables de sites e-commerce, de sites média et d’applications à fort trafic pour concentrer leurs efforts sur le développement et l’amélioration de leurs flottes d’applications et de sites web.

Réduire la voracité du cloud

« Lorsque l’on déploie une application web, on passe beaucoup de temps à déployer les fonctionnalités mais également à manager l’infrastructure cloud, au sens large du terme », explique Frédéric Plais, co-fondateur et CEO de Platform.sh. « Notre plateforme a un rôle de bout-en-bout, qui unifie à la fois le développement et la production, c’est-à-dire l’hébergement ». L’entreprise va plus loin en permettant à ses clients d’optimiser leur impact environnemental.

« Ce sujet est fédérateur chez nous », confirme le CEO de la scale-up. « Pour rendre le cloud moins gourmand, nous avons mis en place trois choses : premièrement, notre plateforme est très dense, ce qui permet d’utiliser moins de serveurs que des instances dédiées. » En effet, les besoins en ressources informatiques de Platform.sh sont en moyenne 12 fois moins élevés et permettent de consommer 10 fois moins d’énergie pour exécuter la même charge de travail. « Ensuite, nous vérifions si les data-center sont des émetteurs forts de carbone, selon les pays où ils sont situés. Enfin, l’acquisition de Blackfire nous a permis de proposer aux clients une optimisation de leur code et de leurs ressources cloud. »

Pour rappel, Platform.sh compte plus de 5 000 clients internationaux et revendiquait en 2022 plus de 40 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). L’entreprise française a par ailleurs réalisé un tour de table de 140 millions de dollars auprès de Revaia, Digital+ Partners et Morgan Stanley afin de soutenir son hypercroissance, en juin 2022. Ce financement est intervenu un an après le rachat de Blackfire.io, et pourrait donner lieu à de nouvelles acquisitions.

Cette opération porte le financement total de l’entreprise à plus de 187 millions de dollars.

Retrouvez l’interview complète de Frédéric Plais, co-fondateur et CEO de Platform.sh :