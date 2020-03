Le télétravail explose mais il est bien différent de manager ses équipes de visu et via un ordinateur. Comment manager ses équipes sans les stresser ? Comment communiquer au mieux ?

Frédéric Plais, cofondateur de Platform.sh partage son expérience. Depuis plus de quatre ans, l’ensemble de ses collaborateurs sont en télétravail. Aujourd’hui, ses 180 collaborateurs travaillent quotidiennement en remote. « Dans un contexte comme celui-ci, il faut rester en contact rapproché avec ses équipes. Leur parler tous les jours. Il faut faire confiance, croire en ses équipes. Je conseille de mettre en place un système de chat avec des sous-groupes par équipe ou par projet », met en avant Frédéric Plais.

Concrètement, certains outils et certaines règles ont été mis en place. « Ce qui est le plus dur à reproduire est l’informel. Il faut réussir à le reproduire. Nous passons beaucoup par chats avec des conversations qui s’improvisent et notamment une discussion Commendation qui permet de remercier les gens qui vous ont aidé dans l’équipe. C’est visible et ça permet une vraie reconnaissance. Il y a également des règles de communication qui ont été mises en place telles qu’il est interdit de seulement dire bonjour sur un chat et attendre », explique Frédéric Plais, cofondateur de Platform.sh.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Frédéric Plais, cofondateur de Platform.sh :

Listen to « [DECODE] Télétravail : comment bien manager ses équipes à distance? » on Spreaker.

