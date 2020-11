Contentsquare: la licorne française lance son incubateur pour booster les startups innovantes

La startup spécialisée dans l’optimisation et l’analyse de l’expérience utilisateur Contentsquare annonce le lancement d’Atomic Labs, un incubateur destiné à accélérer le développement d’entreprises innovantes. Doté d’un programme « Incubateur » pour les entreprises en phase de création et d’un programme « Accélérateur » pour celles ayant déjà un produit, Atomic Labs ambitionne d’aider « les entrepreneurs à concrétiser leur vision, développer leur solution et accélérer leur croissance ». L’écosystème est ouvert aux candidatures en France et devrait s’étendre à d’autres pays en 2021.

Depuis son lancement en 2012, Contentsquare récolte des données sur le comportement des consommateurs dans le but d’aider les marques à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec leurs plateformes. Dans le cadre de l’expérience Atomic Labs, les startups sélectionnées auront accès aux algorithmes et insights de Contentsquare pour optimiser le développement de leurs produits.

« Ce nouvel écosystème donnera aux startups les plus innovantes du marché un avantage concurrentiel unique, en leur permettant d’accéder à notre technologie de pointe basée sur nos nombreux brevets, et de bénéficier du soutien de nos partenaires et de toutes nos équipes, y compris les 200 personnes qui travaillent au sein de notre équipe R&D », explique Jonathan Cherki, fondateur et CEO de Contentsquare.

Atomic Labs, un «pilier majeur» de la stratégie d’entreprise

En effet, les startups pourront bénéficier d’un mentorat à la fois technique et commercial, ainsi que d’un sponsor exécutif, au sein de l’équipe dirigeante de Contentsquare ou celle d’un partenaire. De surcroît, elles auront accès au réseau de clients et de partenaires de la licorne, qui revendique plus de 100 partenaires technologiques et près de 700 entreprises clientes, dont LVMH, HP, Samsung, Avis, BMW ou encore Walmart.

« Notre écosystème permettra aux startups d’accélérer le développement de leurs produits et de leurs solutions pour mieux répondre aux demandes d’un marché en constante évolution », explique Maxime Girardeau qui pilote le programme. « Atomic Labs sera un pilier majeur de notre stratégie d’entreprise, qui est de poursuivre notre croissance et de continuer à innover », conclut-il.

Le mois dernier, Contentsquare annonçait l’acquisition d’Adapte Mon Web, une solution d’assistance qui facilite l’accès et la compréhension du web aux personnes souffrant de déficiences visuelles, auditives ou cognitives, cinq mois après un levée de fonds de 190 millions de dollars qui l’a propulsé au rang de licorne.