Cybersécurité: quels besoins pour la protection des réseaux électriques?

L’administration américaine a récemment dévoilé un plan pour améliorer la cybersécurité de son réseau électrique. Quelles sont les problématiques que rencontre ce secteur en termes de protection contre les attaques malveillantes? « Il faut se rendre compte de la taille de ce type de réseaux. En France, le réseau de distribution représente de mémoire 700 000 points de présence. Donc imaginez qu’Enedis a 700 000 endroits où il y a des équipements industriels qui gèrent ce réseau électrique et des équipements informatiques qui permettent de communiquer à l’intérieur de ce réseau. Tout n’est pas encore numérisé mais cela donne un ordre de grandeur. On le retrouve dans tous les pays », explique Laurent Hausermann, co-fondateur de Sentryo qui a été racheté par Cisco en 2019. Il occupe à présent le poste d’Engineering Director IoT Security pour Cisco. D’ailleurs où en le secteur dans sa transformation? « Les réseaux électriques sont depuis longtemps dans des programmes de numérisation ou d’informatisation de leurs systèmes de contrôle de commande numérique. Historiquement, ils étaient gérés avec des mécanismes de sûreté de fonctionnement électrique. Aujourd’hui, cela est remplacé par des équipements intelligents. Fabriqués par des grands de l’industrie comme Schneider Electric ou Siemens, ils pilotent le réseau électrique de façon automatisée », détaille Laurent Hausermann. Et c’est là notamment que peuvent apparaître les vulnérabilités. « Dans les années 1980, 1990, 2000, lorsque qu’ont été réutilisées les technologies informatiques pour automatiser les systèmes industriels – et les réseaux électriques en particulier- on n’a pas forcément pris en compte la différence de cycle de vie entre ces éléments et la logique de cybersécurité dans ces derniers », explique l’Engineering Director IoT Security pour Cisco. « Un réseau électrique dure des dizaines d’années. Un ordinateur, cela peut durer peut-être trois, quatre ans. Les systèmes d’exploitation varient de façon très accélérée dans l’informatique, or cela n’est pas rare de trouver encore dans l’industrie des systèmes Windows XP, sortis en 2001, encore déployés. Donc cette différence de cycle de vie entre ce que l’on appelle l’OT [Operational Technology, NDLR], c’est-à-dire l’industrie, et l’IT qui est plus familière avec les problématiques de sécurité, font qu’il y un retard de ce monde industriel en matière de cybersécurité ». En prenant en compte ces éléments, quels sont les besoins spécifiques du secteur en matière de cybersécurité? A quoi ressemble une solution de protection poussée? Le point dans l’émission avec Laurent Hausermann, Engineering Director IoT Security pour Cisco. Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

L’actualité à retenir

Début janvier, Cyril Abiteboul, directeur général de l’écurie Renault en Formule 1 depuis le retour du constructeur français en 2016, quittait la marque au losange. Contre toute attente, ce n’est pas dans une autre écurie du sport automobile que l’on retrouve l’ingénieur français, mais dans le monde du capital-risque. Il vient en effet de rejoindre le fonds d’investissement HCVC en tant que Venture Partner pour soutenir et financer des entrepreneurs à l’origine de projets DeepTech visant à transformer les secteurs de la mobilité et de l’automobile. Cyril Abiteboul nous explique son rôle au sein de HCVC…

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui: ça y est, un an après avoir propulsé son nouvel outil « Spaces » sur le devant de la scène pour tenter de contrecarrer l’explosion de ClubHouse -mais dans une proportion encore restreinte car réservé dans un premier à quelques privilégiés- Twitter ouvre désormais cette fonctionnalité au plus grand nombre. Au plus grand nombre? oui et non… enfin presque, mais pas tout à fait encore.

Les événements à ne pas manquer

