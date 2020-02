[DECODE] Pourquoi Clic and Walk est accusé de « Travail dissimulé » ?

La start-up lilloise Clic and Walk, basée sur l’économie participative, vient d’être condamnée par la Cour d’appel de Douai pour « travail dissimulé ». Clic and Walk anime une communauté de contributeurs , les ClicWalkers, qui, en contrepartie d’environ 6 euros par an collectent librement et en temps réel des données Terrain, en prenant des photos et en répondant à des questions, afin d’aider des sociétés à améliorer leurs prix, leurs services ou leurs produits.

En 2018, le Tribunal de Lille avait d’abord relaxé l’entreprise pour ce même motif mais le Parquet avait fait appel et la jeune pousse écope aujourd’hui d’une amende de 50 000 euros et la justice demande à ce que les 700 000 contributeurs soient considérés comme des salariés. Clic and Walk a décidé de porter l’affaire en Cassation.

Frédérique Grigolato, la fondatrice et CEO de Clic and Walk, revient sur son modèle économique, sa défense, l’impact de cette affaire sur Clic and Walk ainsi que son opinion sur la réglementation de l’économie collaborative.

