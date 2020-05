[DIRECT] L’application chinoise Zynn concurrence TikTok aux Etats-Unis

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Amazon propose 125 000 emplois permanents

Amazon a annoncé qu’il allait proposer des emplois permanents à 125.000 des ouvriers temporaires recrutés durant la pandémie pour faire face à l’explosion de la demande pour les achats en ligne. Amazon a en effet créé 175.000 nouveaux emplois en mars aux Etats-Unis, essentiellement dans ses entrepôts. Le groupe de Seattle a en effet connu une forte croissance à travers le commerce en ligne,la livraison à domicile, mais aussi ses serveurs qui alimentent de nombreux services sur le cloud, comme Netflix. Mais il est important de rappeler qu’Amazon est aussi beaucoup critiqué par certains salariés et associations qui estiment notamment que les entrepôts n’en font pas assez en termes de protection sanitaire.

La bataille de Trump contre les réseaux sociaux continue

Le profond désaccord entre Twitter et Donald Trump continue. Trump vient de signer un décret présidentiel visant les opérateurs de réseaux sociaux et il a même annoncé qu’il s’efforcerait de faire adopter une loi pour le compléter. Le décret implique que les entreprises gérant les réseaux sociaux ne bénéficieraient plus de leur protection contre la responsabilité, a indiqué Trump, disant s’attendre à des recours en justice mais indiquant que son administration y est prête.

La startup chinoise Kuaishou lance une application américaine pour défier TikTok

Kuaishou, la startup de 30 milliards de dollars qui est la deuxième plus grande application de vidéo sociale en Chine, lance un un concurrent de TikTok aux États-Unis. Lancée début mai, Zynn est une application qui permet aux utilisateurs de télécharger et de partager de courtes vidéos. Mais surtout l’application paie les utilisateurs pour regarder du contenu et recruter d’autres utilisateurs, un modèle qui s’avère populaire en ces temps de crise économique et d’augmentation du chômage aux Etats-Unis. Un mois après son lancement, l’application est devenue l’application iOS la plus téléchargée aux États-Unis.

Trois interviews : Innovation frugale, E-commerce, Marchés financiers

Navi Radjou, théoricien de l’économie « frugale », nous présente la méthode « Jugaad », une nouvelle approche de l’innovation basée sur l’ingéniosité humaine.

Chiffres du eCommerce, home made et digital, et comment communiquer en cette période de déconfinement sont les sujets abordés dans sa chronique du vendredi Jean-Luc Raymond, au micro de Richard Menneveux.

Et nous retrouvons Antoine Fraisse Soullier responsable des analyses chez notre partenaire eToro, plateforme de social Trading et Richard Menneveux pour faire un Decode des marchés financiers au cours du mois de mai, alors Richard « sell in may and go away »?