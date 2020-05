[DIRECT] L’application de traçage StopCovid approuvée par la Cnil

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l'actualité :

Montée en flèche des revenus de l’application de TikTok durant le confinement

TikTok, et sa version chinoise Douyin, se sont classées parmi les meilleures applications mobiles au monde en termes de revenus d’avril, selon les données de Sensor Tower. Le marché chinois, desservi par Douyin, a contribué à 86,6% des revenus de l’application, suivi des États-Unis avec 8,2%. Au premier trimestre 2020, TikTok et Douyin ont généré 315 millions de téléchargements dans le monde, contre 187 millions un an plus tôt, a déclaré Sensor Tower, notant l’influence positive de Covid-19 sur la popularité des applications de partage de vidéos.

La Cnil donne son feu vert à l’application StopCovid

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a donné son accord pour le lancement de l’application de traçage StopCovid. Un débat et un vote sur le sujet sont prévus à l’Assemblée nationale puis au Sénat cette semaine. Si les parlementaires l’approuvent, elle sera disponible dès ce week-end.

Spécial Retail : Monnaie Digitale, Psychologie des chefs d’entreprise, Transformation numérique

La Banque de France a clôturé son appel à candidature pour des expérimentations de monnaie digitale de banque centrale pour les règlements interbancaires. Eric Chaney, conseiller économique à l’Institut Montaigne revient sur les enjeux qui se cachent derrière cet appel à candidatures.

Noémie Le Menn, psychologue du travail et coach, qui apporte ses conseils pour que les chefs d’entreprise réussissent à prendre les bonnes décisions en cette période anxiogène.

Enfin, nous retrouvons notre chroniqueur Jean-Luc Raymond, de FranceNum.gouv.fr, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE/PME. Jean-Luc, il est à la direction générale des entreprises. Chaque jour, il nous donne des infos centrées sur les TPE/PME, en quoi le numérique peut le aider et donc vous aider en ce temps de post-crise.