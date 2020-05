[DIRECT] Panique dans la Valley, SoftBank continue à céder ses bijoux de famille

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

SoftBank s’apprète à céder une partie de ses actions T-Mobile pour combler ses pertes

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a publié lundi une perte nette annuelle record de 961,6 milliards de yens (8,3 milliards d’euros), encore plus importante que sa dernière prévision de 900 milliards de yens.

Le groupe a principalement souffert de l’impact négatif sur ses comptes du géant américain des bureaux partagées WeWork, et de la chute de la valeur de nombreux actifs de son fonds d’investissement Vision Fund dont Uber, DoorDash, OneWeb, Slack depuis la pandémie de Covid-19. Pour combler ses pertes la firme souhaite céder pour plus de 20 milliards de dollars d’actions T-mobile.

Petite anecdote le Fond I de vision fund a été intégralement investis en 845 jours au rythme de 100 millions de dollars chaque jour de son existence. Vision Fund 1 a investis dans des startups plus de 83,9 milliards de dollars !

Uber licencie un quart de ses salariés

Profondément impacté par la pandémie, Uber a décidé de licencier environ un quart de ses salariés. Il va également réduire toutes les dépenses ne relevant pas de son cœur de métier. Le groupe américain avait déjà annoncé la suppression de 3.700 emplois début mai. Il a annoncé hier qu’il allait licencier 3.000 salariés supplémentaires.

Mais Uber n’est pas le seul géant de la Silicon Valley à licencier des travailleurs en raison de la pandémie. La société de voyages en ligne TripAdvisor a licencié plus de 900 de ses employés, soit environ 25% de ses effectifs, fin avril. Et la célèbre plateforme de location d’hébergement Airbnb a licencié 1 900 salariés, soit environ 25% de ses effectifs. Et c’est également le cas au sein de Lyft et Ziprecruiter… Une période difficile pour ces stars de la Silicon Valley.

Ubisoft: une procédure en justice contre Apple et Google pour mieux se protéger d’Alibaba

Si l’éditeur français a jusqu’à présent laissé passé quelques copies de ses jeux sur les plateformes d’app, cette fois-ci Ubisoft a décidé d’attaquer pour violation des droits de propriétés intellectuelles Google et Apple pour diffuser Area F2 qu’elle considère être un plagiat de son jeu phare Rainbow Six: Siege (R6S). Cette action n’est pas anecdotique car elle touche des jeux développés par les filiales d’Alibaba qui pourraient être exclues des stores internationaux et réduire considérablement les résultats d’Alibaba dans le gaming.

Trois interview d’experts : Tourisme, Foodtech, Transformation numérique

L’innovation est-elle indispensable pour sauver les acteurs du tourisme ? Marie Delaplace, professeure d’aménagement à l’École d’urbanisme de Paris (EUP). Elle a publié plus de 50 articles sur le tourisme et l’innovation et revient avec nous sur l’innovation nécessaire dans le secteur du tourisme pour la survie de nombreux acteurs.

Foodtech : La viande végétale représente-t-elle l’avenir ? Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers qui développe de la viande végétale en France, revient sur le parcours de son entreprise et leur levée de fonds de 2 millions d’euros et ses objectifs.

Comment la chaine de parfumerie Marionnaud a adapté son réseau de distribution aux attentes de ses clients ? Jean Luc Raymond de France Num aborde la transformation numérique à l’heure du déconfinement.