[DIRECT] Spécial bien-être des collaborateurs: comment les accompagner ?

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley.

Nouveau rendez-vous dans ce Good Morning FrenchWeb avec Jean-Luc Raymond, de FranceNum.gouv.fr, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE-PME. Jean-Luc est rattaché à la direction générale des entreprises. Chaque jour, il va nous donner des bonnes vibes, des nouvelles positives de la sphère des entreprises. Avec un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr.

Pour ce spécial bien-être des collaborateurs, nous avons échangé avec Elise Bouncer, psychologue clinicienne, spécialiste des questions de bien-être au travail. Nous avons également eu le retour de Léopold Denis, cofondateur et COO de Moodwork qui propose une solution digitale pour la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux. En cette période de confinement et de télétravail intense, Moodwork a fait évoluer sa solution pour répondre au mieux aux attentes des collaborateurs.

Nous finirons l’émission avec Sébastien de Lafond dans le cadre d’un Decode Exit sur MeilleursAgents.

