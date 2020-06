[DIRECT] StopCovid : pourquoi ça ne décolle pas ?

Google va épingler les images trompeuses pour lutter contre la désinformation

Google va ajouter des étiquettes aux images, pour signaler si elles sont trompeuses. Les nouveaux tags « Fact Check » (c’est à dire vérification des faits) apparaîtront dans les résultats photos et vidéos sur le moteur de recherche. Dans son communiqué, Google donne l’exemple de photos qui affirment montrer, à tort, des requins en train de nager dans les rues de Houston après un ouragan en 2017. Ces contenus mensongers avaient largement circulé sur la toile.

Le « GPS chinois » finalisé avec un ultime satellite

Le GPS a un nouveau concurrent de poids. La Chine a finalisé mardi grâce au lancement d’un dernier satellite son système de navigation Beidou. Il lui permet de couvrir le monde entier et de s’affranchir des Américains. En clair: avec sa constellation terminée, la Chine peut se mettre à l’abri d’une éventuelle coupure de GPS décidée par les Etats-Unis en cas d’hypothétique conflit entre les deux puissances.

Microsoft ferme sa plateforme de streaming de jeux vidéo

Microsoft jette l’éponge et ferme sa plateforme de streaming de jeux vidéo Mixer, laissant le champ libre au géant du secteur Twitch et à ses deux rivaux, YouTube Gaming et Facebook Gaming. Mixer a fait savoir qu’elle couperait le courant le 22 juillet, mais dès aujourd’hui les partenaires et « streamers » (joueurs et créateurs de contenu) de Mixer vont commencer à migrer sur le service concurrent Facebook Gaming.

Trois interviews : StopCovid, Tanker, FranceNum

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Guy Philippe Goldstein, advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense pour aborder les raisons pour lesquelles l’application StopCovid a été téléchargée par moins de 2 millions de français et ce que cela implique.

Ensuite, nous retrouvons Clément Ravouna, président de Tanker, une entreprise spécialisée dans le chiffrement et la cryptographie qui vient d’annoncer un partenariat avec Doctolib pour la protection des données personnelles. Un enjeu très stratégique.

Enfin nous retrouvons notre chroniqueur Jean Luc Raymond dans sa rubrique « Accélérer avec le numérique ».

