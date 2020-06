[DIRECT] Transition énergétique : Vizcab lève 1,6 million d’euros pour accélérer la commercialisation

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Coronavirus : le Health Data Hub attaqué

L’association Conseil national du logiciel libre (CNLL) et plusieurs autres organisations demandent au Conseil d’État de suspendre l’arrêté qui permet de confier les données de santé liées au Covid-19 au Health Data Hub. C’est la nouvelle plate-forme publique de collecte de données de santé pour la recherche. Le problème soulevé est que les données sont hébergées sur le « cloud » de Microsoft. Microsoft est américain et il n’y a pas de garantie que ces données ne seront pas exportées aux États-Unis, affirment les auteurs du recours. Le Conseil d’état examinera cette demande le 11 juin

IBM décide de ne plus vendre d’outils de reconnaissance faciale

IBM a annoncé ce lundi sa décision de cesser la vente de logiciels de reconnaissance faciale à des fins générales alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières se succèdent aux Etats-Unis depuis deux semaines. IBM a notamment déclaré être fermement opposé « à l’utilisation de toute technologie à des fins de surveillance de masse ou de profilage racial ». La reconnaissance faciale est fondée sur des technologies d’intelligence artificielle (IA) et peut notamment servir à identifier des personnes au sein d’un groupe d’individus. C’est une décision forte pour le groupe américain.

Pour une meilleure modération des contenus, Facebook devrait internaliser ce service

D’après un nouveau rapport du Stern Center for Business and Human Rights de l’Université de New York, Facebook devrait faire appel à des modérateurs de contenu en interne, en faire des employés à part entière et doubler leur nombre pour améliorer la modération de ses contenus. Facebook a en effet admis un taux d’erreur de 10%. Pour le moment, l’ensemble de la fonction de modération de contenu qui représente 15 000 personnes est confiée à des fournisseurs tiers, ces derniers emploient des travailleurs temporaires sur plus de 20 sites dans le monde. D’après cette étude, Facebook fait ce choix pour une question de coûts, bien entendu, mais aussi parce que l’activité de la modération n’est pas très attractive pour l’environnement de la Silicon Valley.

Trois interviews : Everoad, Vizcab, Transformation numérique

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Maxime Legardez, fondateur et CEO d’Everoad pour annoncer le rapprochement d’Everoad avec le géant allemand Sennder.

Nous continuons avec Guillaume Lafond, cofondateur et CEO de Vizcab. Vizcab agit au service de la transition énergétique des bâtiments et annonce aujourd’hui une levée de fonds d’1,6 millions d’euros.

Enfin nous retrouvons notre rubrique « Accélérer avec le numérique » avec Jean-Luc Raymond.