[DIRECT] Triller : le concurrent franco-américain de TikTok veut se différencier par sa technologie

Etats-Unis : le front politique contre les libertés des grandes plateformes internet s’organise

Le gouvernement américain et des sénateurs républicains s’organisent pour traduire la colère de Donald Trump contre les grandes plateformes internet, en une réforme de la loi qui accorde l’immunité aux plateformes dans la régulation des contenus. Le ministère de la Justice a présenté ce mercredi des orientations pour une réforme de la Section 230 du « Communications Decency Act » qui protège les réseaux sociaux contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers.

Taxe des géants du numérique : Les Etats-Unis font une pause dans les négociations

Fin janvier, 137 pays s’étaient entendus pour aboutir d’ici fin 2020 à un accord sur la taxation des multinationales, sous l’égide de l’OCDE. L’administration Trump, prenant acte de l’absence de progrèssur le dossier de la taxation des géants du numérique, a décidé de faire une pause dans les négociations qui se déroulent dans le cadre de l’OCDE. Les Etats-Unis mettent également en garde les pays européens contre toute taxation unilatérale des entreprises américaines. Une telle mesure donnerait immédiatement lieu à des représailles, a mis en avant l’administration Trump.

Les revenus de TikTok aux États-Unis devraient atteindre 500 millions de dollars cette année

TikTok a connu une énorme croissance aux États-Unis et dans le monde,créant une nouvelle expérience vidéo mobile. Sous la direction d’un nouveau PDG, l’ancien dirigeant de Disney Kevin Mayer, l’application sociale chinoise espère transformer cette croissance en milliards de revenus. L’année dernière, TikTok a généré environ 200 millions à 300 millions de dollars de revenus dans le monde. Cette année, TikTok vise à générer 500 millions de dollars de revenus rien qu’aux États-Unis.

Triller et DNVB

Nous recevons aujourd’hui Claude Crevelle, directeur général Europe de Triller, pour aborder leur stratégie face à leur concurrent TikTok. Nous abordons le succès rencontré par cette application de vidéos franco-américaine.

Et on continue avec Cayetana Hurtado, VC chez Balderton Capital, pour aborder les enjeux rencontrés par les DNVB, ces marques qui naissent en ligne et qui cassent les codes en termes de distribution et d’expérience client.

