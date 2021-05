E-santé: Aga Care lève des fonds pour développer son coach virtuel de bien-être

Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime général de l’assurance maladie, avant les cancers et maladies cardio-vasculaires, soit 19,3 milliards d’euros selon les chiffres du gouvernement. Face à cette détresse psychologique, la startup Aga Care vient de réaliser un tour de table auprès de business angels de renoms, notamment Fabrice Grinda, consacré par Forbes comme business angel le plus actif au monde (600 investissements, 170 exits et 23 licornes), le Dr Luc Julia, co-inventeur de Siri qui a également participé au lancement de plusieurs licornes, ou encore Jean Carl Cohen (Octopush.com et Colibri.solar). Le montant de cette levée de fonds n’a pas été divulgué.

Un « compagnon bien-être de poche »

Lancé sous l’impulsion d’Ismaël Nzouetom (i-Dispo, Microsoft), Armand Sofack (Mobility Cloud, Accenture), Alfred Ngako (médecin urgentiste, SAMU) et Elvire Fotso (Orange, HEC Paris), Aga Care veut proposer un « compagnon bien-être de poche » ou un coach virtuel, une plateforme conversationnelle basée sur l’intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de discuter avec des « Aga Scouts », à défaut de consulter un thérapeute qui peut paraître moins accessible. « Elle permet aux utilisateurs de se vider de leurs angoisses et inquiétudes pour se concentrer sur leur bien-être mental et leur développement personnel, à tout moment du jour ou de la nuit depuis leur téléphone », explique l’entreprise.

« Beaucoup de personnes confondent bien-être mental et détresse mentale », commente Ismaël Nzouetom. « Bien avant le Covid-19, seule 1 personne sur 4 en détresse psychologique faisait le pas de se faire accompagner, or le bien-être mental est un état de bien-être dans lequel une personne peut s’épanouir et surtout surmonter les tensions normales de la vie. La mission d’Aga c’est justement d’allier des personnes empathiques et la technologie pour rendre le bien-être accessible à tous ». À ce jour, Aga est accessible uniquement via Facebook Messenger mais entend développer sa propre application prochainement.

Aga Care : les données clés

Fondateurs : Ismaël Nzouetom, Armand Sofack, Alfred Ngako et Elvire Fotso

Création : 2020

Siège social : Île-de-France

Secteur : e-santé

