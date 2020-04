Ecouter et proposer des temps de parole pour accompagner ses collaborateurs

Nous avons échangé avec Elise Bouncer, psychologue clinicienne, spécialiste des questions de bien-être au travail pour accompagner au mieux les collaborateurs en souffrance et isolés. « Le premier réflexe à avoir est de rester très à l’écoute et de proposer des temps de parole plus réguliers en équipe et seul à seul », affirme Elise Bouncer.

Des signes de souffrance peuvent être visibles, même en télétravail. « Il faut être vigilant à l’isolement du collaborateur qui peut se manifester par des réponses tardives aux mails ou aux propositions de se rejoindre en groupe par visioconférence mais aussi via des signes d’anxiété et de fatigue », met en avant Elise Bouncer, psychologue clinicienne.

Du point de vue du manager, du chef d’entreprise ou même du collègue inquiet, « il faut d’abord manifester son inquiétude pour la personne en souffrance, verbaliser qu’on est inquiets, proposer une vraie écoute, reconnaître l’émotion de la personne, l’inviter à pouvoir s’exprimer », explique Elise Bouncer.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Elise Bouncer, psychologue clinicienne :

