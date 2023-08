CYBERSECURITE: les levées de fonds de l’été qu’il ne fallait pas manquer, PROJECT DISCOVERY, CERBY, ENDORS LABS, GRIP SECURITY…

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

PROJECT DISCOVERY vient d’annoncer une levée de fonds de 25 millions de dollars lors d’une série A. La ronde de financement était dirigée par CRV, avec la participation de Point72, SignalFire, Rain Capital, Mango Capital, Accel et Lightspeed. Cette plateforme surveille en continu les bases de code pour détecter de nouvelles vulnérabilités exploitables. Elle permet aux équipes informatiques et aux ingénieurs de trouver et de corriger les vulnérabilités et les mauvaises configurations dans les sites web, les applications, les API, les environnements et les services cloud.

CERBY, une startup spécialisée dans la sécurité informatique, a récemment conclu une levée de fonds de série A de 17 millions de dollars, dirigée par Two Sigma Ventures. Cerby automatise certaines tâches de sécurité tout en offrant aux équipes de sécurité une meilleure visibilité et un contrôle sur les applications utilisées par les employés. Cela inclut la gestion des accès et l’authentification à deux facteurs, ainsi CERBY permet aux clients de partager l’accès à des comptes de médias sociaux sans partager les mots de passe.

GRIP SECURITY, une startup qui propose aux entreprises des outils pour protéger leurs applications SaaS a finalisé une levée de fonds 41 millions de dollars lors d’une série B dirigée par Third Point Ventures. Les investisseurs précédents YL Ventures, Intel Capital et The Syndicate Group ont également participé à ce tour, portant le financement total de Grip à 66 millions de dollars.

Après une phase très furtive, ENDORS LABS, une startup proposant des outils de gouvernance de code et de pipeline pour mesurer les risques, a levé 70 millions de dollars lors d’un financement de série A dirigé par Lightspeed. Les capitaux levés devraient permettre à l’entreprise de poursuivre son développement et d’étendre son offre de produits, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la gouvernance dans le domaine du développement logiciel.

Le fournisseur de renseignements sur les menaces et la startup de surveillance du Dark Web, Cyble, a réussi à lever 24 millions de dollars lors de sa série B, co-dirigée par Blackbird Ventures et King River Capital.

Socket, une entreprise qui vend un outil pour détecter les vulnérabilités dans le code open-source, a réussi à lever 20 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par a16z (Andreessen Horowitz). Cette levée de fonds porte le financement total de l’entreprise à 24,6 millions de dollars.

M&A

CHECK POINT, acteur important dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé l’acquisition de sa rivale Perimeter 81 pour environ 490 millions de dollars. À noter que Perimeter 81 avait levé 100 millions de dollars en juin 2022, sur une valorisation d’1 milliard de dollars.

La start-up d’assurance liés aux risques de cybersécurité RESILIENCE, dont l’IA analyse les systèmes des assurés pour déterminer les risques, lève 100 millions de dollars en série D, portant son financement total à plus de 225 millions de dollars