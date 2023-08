INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: les informations qu’il ne fallait pas manquer cet été

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Eric SCHMIDT, ancien PDG de Google, créé une nouvelle startup calquée sur le modèle d’OpenAI. L’objectif est d’aborder des défis scientifiques majeurs en utilisant l’intelligence artificielle. La majorité du financement de ce projet provient de sa propre fortune.

OPENAI a acquis le studio de conception IA basé à New York, GLOBAL ILLUMINATION. Il s’agit de la première acquisition publique d’OpenAI en sept ans d’existence. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. GLOBAL ILLUMINATION, fondé par Thomas Dimson, Taylor Gordon et Joey Flynn, a pris part à divers projets depuis sa fondation en 2021. Grâce au soutien des sociétés de capital-risque Paradigm, Benchmark et Slow, l’équipe de Global Illumination a été à l’origine de la conception et du développement de produits phares pour Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar et Riot Games.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis a dévoilé un nouveau concours visant à encourager la construction de systèmes d’intelligence artificielle (IA) capables d’identifier et de corriger de manière proactive les failles logicielles. Pour cette initiative, la DARPA s’est associée à des géants technologiques et des acteurs majeurs de la recherche en IA tels qu’Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI.

IBM, HUGGING FACE et la NASA ont collaboré pour lancer un modèle de fondation géospatial en open-source, conçu pour soutenir de nouvelles IA dans les domaines du climat et des sciences de la Terre. Cette technologie de pointe permettra de suivre des phénomènes tels que la déforestation et pourra contribuer à d’autres analyses environnementales.

Le Bureau du droit d’auteur des États-Unis sollicite l’avis du public sur les questions de droit d’auteur liées à l’intelligence artificielle (IA), y compris l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour former des IA. Les parties prenantes sont invitées à soumettre leurs commentaires écrits d’ici le 18 octobre.

Certains créateurs de contenu ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle sur TIKTOK pour recréer le visage et la voix d’enfants disparus ou décédés. Ces avatars numériques sont ensuite utilisés pour narrer les circonstances entourant leur disparition ou leur décès.

GOOGLE est en discussions avec UNIVERSAL MUSIC GROUP pour obtenir une licence permettant d’utiliser les mélodies et voix d’artistes dans des chansons créées par intelligence artificielle. L’objectif est de développer un outil à destination des fans tout en assurant une rémunération aux détenteurs de droits d’auteur.

SPOTIFY étend son programme bêta de DJ alimenté par l’intelligence artificielle à environ 50 marchés, six mois après avoir lancé cette fonctionnalité en anglais uniquement en Amérique du Nord. Cette fonction est disponible dans le fil musical de l’application.

META a lancé AudioCraft, un outil d’IA en open-source qui permet aux utilisateurs de créer de la musique et des sons via des instructions textuelles. AudioCraft se compose de trois modèles : MusicGen, AudioGen, et EnCodec.

Des chercheurs du Royaume-Uni ont mis au point un modèle d’apprentissage profond capable d’intercepter des données en analysant les bruits de frappes au clavier capturés par un microphone. Le modèle affiche une précision impressionnante de 95% globalement et de 93% lorsqu’il est utilisé sur la plateforme Zoom. Cette découverte met en lumière de nouvelles préoccupations en matière de sécurité, notamment lorsque des microphones sont actifs lors de sessions de travail ou de réunions en ligne.

ALIBABA lance deux modèles d’IA : Qwen-VL, capable de répondre à des questions sur des images et de générer des légendes, et Qwen-VL-Chat, qui peut avoir des « interactions complexes ».

Les géants technologiques chinois BAIDU, BYTEDANCE, TENCENT et ALIBABA ont effectué des commandes cumulées s’élevant à 5 milliards de dollars pour acquérir des puces de Nvidia. Cette décision intervient au milieu de préoccupations grandissantes selon lesquelles les États-Unis pourraient bientôt imposer des restrictions sur l’exportation de ces technologies de pointe vers la Chine.

L’Arabie Saoudite a acquis plus de 3 000 GPU Nvidia H100, tandis que les Émirats Arabes Unis ont acheté des milliers de GPU Nvidia. Nvidia prévoit d’expédier environ 550 000 GPUs H100 à l’échelle mondiale en 2023.

DATABRICKS, spécialiste des analyses de données et de l’intelligence artificielle, a enregistré des pertes cumulées d’environ 900 millions de dollars au cours de ses deux derniers exercices fiscaux. Rien que pour l’année se terminant en janvier 2023, la société a subi une perte de 380 millions de dollars. Malgré ces chiffres, Databricks semble se rapprocher de l’équilibre.

le New York Times a mis à jour ses conditions d’utilisation dans le but d’empêcher les entreprises d’intelligence artificielle d’utiliser le contenu du média pour former leurs systèmes. Cette décision reflète les préoccupations croissantes concernant l’utilisation des données journalistiques dans le développement de modèles d’IA.

