INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: les levées de fonds de l’été qu’il ne fallait pas manquer, AI21 LABS, DEEPSET, RESILIENCE, CHEMIFY, …

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La start-up franco-américaine HUGGING FACE qui propose une plateforme collaborative de modèles d’intelligence artificielle (IA) en source ouverte, a annoncé jeudi une levée de fonds de 235 millions de dollars auprès des géants américains de la tech comme Google, Amazon ou Nvidia.

Avec cette opération, Hugging Face, jeune pousse créée par des Français et partie se financer aux Etats-Unis, est valorisée à 4,5 milliards de dollars, a précisé son patron et cofondateur Clément Delangue. Soit deux fois plus que sa levée de fonds de 100 millions de dollars de 2022.

AI21 LABS, une startup basée à Tel Aviv spécialisée dans le développement d’outils d’IA générative pour des cas d’utilisation textuels, a levé 155 millions de dollars lors d’un financement de série C, portant sa valorisation à 1,4 milliard de dollars. Ainsi, le financement total de la société atteint désormais 283 millions de dollars.

IKIGAI LABS, qui propose un service d’IA générative sans code utilisant de grands modèles graphiques pour les données a levé 25 millions de dollars lors d’une série A dirigée par Premji Invest.

Basée à Toronto, IDEOGRAM a levé 16,5 millions de dollars en seed, auprès notamment de a16z et Index Ventures en tant que principaux investisseurs. L’entreprise lance également une version bêta de son produit Ideogram AI, basé sur l’IA générative, qui transforme le texte en images.

MODULAR, une plateforme de développement de systèmes d’IA, a levé 100 millions de dollars lors d’un financement dirigé par General Catalyst, portant son financement total à 130 millions de dollars.

ELEMENTAL COGNITION, une startup spécialisée dans l’IA basée à New York, a levé près de 60 millions de dollars. Fondée en 2015 par le chercheur en intelligence artificielle David Ferrucci, qui a dirigé l’équipe à l’origine d’IBM Watson.

DEEPSET, une startup technologique basée à Berlin spécialisée dans la construction d’applications LLM complexes et l’ajout de capacités de traitement du langage naturel (NLP) aux applications, a annoncé avoir levé 30 millions de dollars dans un tour de financement dirigé par Balderton. Avec ce nouvel investissement, le financement total de Deepset s’élève désormais à 46 millions de dollars.

La start-up d’assurance cybernétique RESILIENCE, dont l’IA analyse les systèmes des assurés pour déterminer les risques, lève 100 millions de dollars en série D, portant son financement total à plus de 225 millions de dollars

ONE MODEL, une startup basée à Austin, spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aider les employeurs à prendre des décisions concernant le recrutement, l’embauche, les licenciements et d’autres décisions RH, a levé 41 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Riverwood Capital.

La société TRACTIAN, établie à Atlanta, spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et du edge computing pour détecter les défaillances des machines industrielles, a réussi à lever 45 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B dirigé par General Catalyst.

INWORLD, une startup qui utilise l’IA pour aider les développeurs à créer des personnages de jeux, a levé 30 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Lightspeed, portant sa valorisation à plus de 500 millions de dollars. Cette levée de fonds fait suite à une Série A de 50 millions de dollars en août 2022.

La spin-off de l’Université de Glasgow, CHEMIFY, qui utilise un processus informatique pour concevoir de nouvelles molécules grâce à l’intelligence artificielle et les produire dans un laboratoire automatisé, a réussi à lever 43 millions de dollars.