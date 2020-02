FinTech: N26 quitte-t-il vraiment le Royaume-Uni à cause du Brexit?

N26 quitte le marché britannique. Officiellement, la néobanque allemande impute ce retrait au Brexit. «Les délais et le cadre définis dans l’accord de retrait de l’UE signifient que la société ne sera plus en mesure d’opérer au Royaume-Uni avec sa licence bancaire européenne», a t-elle déclaré. Pour continuer à opérer dans le pays après la période de transition qui court jusqu’à décembre, il faudrait que l’entreprise fasse une demande de licence bancaire britannique. Or, la startup a pris la décision de plutôt quitter le pays pour ce qui ressemble surtout à un recentrage business. Il faut dire que le marché britannique des néobanques est particulièrement concurrentiel.

N26 a investi le marché britannique en octobre 2018. En avril 2019, bien après le référendum sur le Brexit, elle communiquait même encore sur ses volontés d’expansion au Royaume-Uni avec notamment l’ambition d’y doubler ses effectifs. Autre élément qui rend la raison officielle de ce retrait encore plus étonnante: en octobre dernier dans une note de blog intitulée « How N26 is preparing for Brexit” et qui a depuis été effacée, la néobanque tentait alors de rassurer les utilisateurs leur assurant que quelle que soit la décision finale, cela n’aurait pas d’impact sur leurs comptes. Dans le pays, N26 revendiquait autour de 200 000 utilisateurs.

En réalité, malgré un discours officiel qui revendiquait une forte croissance dans le pays – en avril dernier N26 déclarait par exemple enregistrer jusqu’à 1 000 nouveaux clients par jour- il semblerait que l’entreprise avait du mal à trouver sa place sur un marché ou d’autres acteurs sont déjà bien installés.

Sarah Kocianski est responsable de la recherche pour 11:FS, spécialisé dans le conseil aux FinTech

I should point out, no-one in the industry is really surprised by this. Why bother getting, and maintaining a license (along with regulatory capital) in a market where you face stiff competition, when you could go many other places where you don’t?

— Sarah Kocianski (@SarahKocianski) February 11, 2020