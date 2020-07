[GOOD MORNING] Spéciale Emploi : les candidats, à la recherche de sens et de télétravail

Comme tous les matins, retrouvez Joseph Postec et Laetitia Lienhard pour décrypter l’actualité de la Tech. A leur micro, ils reçoivent les principaux acteurs de cet écosystème.

Aujourd’hui, émission spéciale Emploi. Et pour entamer cette émission, nous retrouverons Jacques Froissant CEO et fondateur d’ Altaïde, une société de conseil en recrutement et gestion des RH qui est donc au plus près du marché de l’emploi au sein de l’écosystème Tech.

Ensuite, nous serons avec Matthieu Laulan Head of coachs et sélection au sein d’ignition Program qui est un programme de recrutement de talents pour les startups. pour avoir son retour sur l’évolution des envies et des exigences des candidats.

Enfin, nous échangerons avec Eneric Lopez, directeur IA chez Microsoft France pour comprendre pourquoi et comment Microsoft souhaite former 25 millions de chômeurs au numérique.

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission Good Morning sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: Redaction@Decode.media