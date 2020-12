FinTech: les annonces qu’il ne fallait pas manquer depuis la rentrée

Selon une étude réalisée par l’organisation indépendante deVere Group, l’usage des applications FinTech a bondi de 72% en Europe pendant la crise. Signe que l’aspect innovant et les services à distance des FinTech ont su séduire. Entre acquisitions, partenariats et décisions juridiques, retour sur les annonces qu’il ne fallait pas manquer depuis la rentrée 2020 dans la FinTech.

La Présidente de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Carrefour et Carrefour Banque pour des « des manquements concernant le traitement des données des clients et des utilisateurs potentiels ». Les sociétés devront s’acquitter d’une amende d’un montant de plus de 3 millions d’euros au total; 2,25 millions pour Carrefour et 800 000 euros pour sa filiale bancaire.

L’entrepreneur spécialisé dans les crypto-monnaies et la blockchain Cyril Paglino a été nommé nouveau CEO de TON Labs, l’entreprise qui est derrière le protocole blockchain de l’application de messagerie Telegram et qui avait levé 1,7 milliard de dollars en 2018.

L’ancien patron de Wirecard Markus Braun a témoigné pour la première fois devant les députés allemands pour s’expliquer sur le scandale financier de l’entreprise de paiements en ligne.

Google a annoncé une version améliorée de Google Pay qui permettra aux américains d’ouvrir un compte bancaire dans l’application en 2021.

eFounders a tiré à nouveau son épingle du jeu avec un nouvel exit. La jeune pousse Briq, qui est née en 2018 au sein de la structure, vient de se faire racheter par Swile (ex-Lunchr), start-up montpelliéraine qui a décidé de se positionner sur le marché très fermé des titres-restaurants. Avec cette acquisition, la société de Loïc Soubeyrand, également co-fondateur de Teads, confirme pour de bon son virage vers l’engagement collaborateur.

La filiale de Facebook a annoncé le lancement de WhatsApp Pay en Inde, où des géants de la Tech comme Google et Alibaba sont déjà présents sur le marché du paiement mobile.

Ant Financial, la branche du géant Alibaba dédiée aux services financiers, pourrait bien mener l’entrée en Bourse la plus importante de l’histoire, en dépassant les 29 milliards de dollars levés par l’entreprise saoudienne d’hydrocarbures Saudi Aramco. Cependant, la Bourse de Shanghai a décidé de repousser l’introduction en Bourse, jugeant qu’Ant Group « risque d’échouer à respecter les conditions d’émission et d’enregistrement ou les exigences (des régulateurs) en matière d’information ».

Carrefour cède 60% de Market Pay, sa plateforme de paiement, au fonds d’investissement AnaCap Financial Partners pour environ 300 millions d’euros.

Meilleurtaux est passé sous le contrôle du fonds d’investissement américain Silver Lake qui devient l’actionnaire majoritaire en misant entre 700 et 800 millions d’euros. En juillet dernier, le fonds avait déjà annoncé le rachat d’une majorité du capital de Meilleurtaux à Goldman Sachs, qui était devenu actionnaire majoritaire en 2017 via son fonds West Street Capital Partners VII.

Pour accélérer son développement à l’échelle européenne, Lydia a noué un partenariat avec Tink pour bénéficier de sa plateforme d’open banking et ainsi ajouter de nouveaux services financiers pour ses utilisateurs.

La Banque centrale européenne (BCE) teste des formats de cryptommonaies. « Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s’avère nécessaire », a affirmé la présidente de la BCE, Christine Lagarde.