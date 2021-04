IT: quelles sont les compétences les plus recherchées?

Le marché de l’emploi IT est complexe et paradoxal, révèle une étude de Michael Page Technology, entité spécialisée dans les métiers de l’IT et de l’informatique du spécialiste du recrutement PageGroup, réalisée en partenariat avec ChooseYourBos. En effet, alors que des entreprises n’arrivent pas à trouver de profils, certains candidats ont du mal à se faire recruter. En cause: une inadéquation au niveau des expertises recherchées. Selon l’enquête, 8 entreprises sur 10 déclarent rencontrer des difficultés pou recruter dans ce secteur. Parallèlement à cela, seulement 54% des professionnels IT interrogés déclarent avoir suivi une formation pour développer de nouvelles compétences au cours des deux dernières années. Résultat: les candidats se retrouvent sur un marché à deux vitesses. D’autant plus que le Covid-19 a accéléré les besoins en transformation des entreprises. Ceux qui ont réussi à continuer de se former peuvent trouver un emploi en quelques semaines tandis que pour les autres la recherche se rallonge et peut durer quatre, cinq, voire six mois. La durée moyenne est de quatre mois selon l’enquête. Pour y remédier, certains candidats ont recours à l’auto-formation. De leur côté certaines entreprises prennent le sujet à bras-le-corps en veillant à régulièrement faire monter en compétence leurs salariés dans l’IT via de la formation. En ce qui concerne les compétences les plus recherchées, Sacha Kalusevic, directeur Senior pour Michael Page Technology, cite notamment les expertises autour de la cybersécurité ou encore de la transformation numérique vers les solutions cloud. Les postes avec du management comme celui de CTO sont aussi particulièrement prisés. La maîtrise ou non de ces compétences va avoir un fort impact sur les salaires. En effet, ceux qui n’ont pas acquis de nouvelles compétences stagnent autour de 40 000-50 000 euros bruts par an. Tandis que pour ceux qui détiennent les compétences clés, les rémunérations peuvent très vite s’envoler. Les développeurs Java/Python peuvent culminer jusqu’à 70 000 euros bruts par an. Ceux qui ont des expertises pointues en lien avec la cybersécurité peuvent obtenir des packages compris entre 80 000 et 100 000 euros. Il en est de même pour les architectes cloud. Retrouvez toutes les précisions dans l’interview au cours de l’émission. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l'émission Good Morning FrenchWeb, n'hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir

La Smart City est-elle déjà une réalité ? Pour répondre à cette question, Benoît Gufflet et Dimitri Kremp, deux jeunes diplômés de Sciences Po Paris et d’HEC, ont préparé une Learning Expedition qui leur a permis d’explorer et d’étudier sept villes sur trois continents en 2020. Un voyage perturbé par la pandémie de Covid-19 mais riche en enseignements. Les deux explorateurs urbains en herbe ont ainsi pu confronter des notions fantasmées, comme celle de la Data City et du Smart Citizen, à la réalité du terrain. Alors fantasme ou réalité ?

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on reparle de la course aux implants cérébraux engagée notamment par Neuralink, la start-up crée par Elon Musk – qui d’autre me direz-vous. Une nouvelle étape a été franchie lorsqu’il y a peu, un macaque a joué à Pong, le célébrissime classique de l’histoire du jeu vidéo, sans manette à la seule force de son esprit, ou plus précisément grâce à une puce implantée sous sa peau; cette dernière prenant le contrôle sur son regard. De son coté, Facebook indique dors et déjà son intention de rentrer dans la danse avec différents projets d’interface cerveau-machine encore en préparation.

