La startup DreamQuark lève 14 millions d’euros pour son IA à destination des banques et des assureurs

Identifier les produits les plus susceptibles de plaire à certains clients, détecter les profils qui vont bientôt résilier leur contrat, ou encore lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent, tels sont les enjeux quotidiens auxquels sont confrontés les banques et les assureurs. Dans des secteurs où les principaux acteurs ont mis du temps pour certains à prendre le train de l’innovation, la start-up française DreamQuark mise sur l’intelligence artificielle pour aider les banques et les assureurs à prendre de meilleures décisions.

Fondée en 2014 par Nicolas Meric, la société était au départ tournée vers le secteur de la santé, avant de pivoter pour se concentrer sur la finance et l’assurance. Deux secteurs dans lesquels l’intelligence artificielle permet d’automatiser le processus de sélection pour les souscriptions de crédits, de prêts ou d’assurances. Cependant, plutôt que de développer une intelligence artificielle opaque, la société a fait le pari d’en développer une qui puisse être explicable auprès des clients des banques et des assureurs. Concept marketing ou véritable innovation ? On a échangé avec Nicolas Meric, le fondateur et CEO de DreamQuark, pour analyser la technologie de DreamQuark sous toutes ses coutures…

Les GAFA, une nouvelle menace pour les banques et les assureurs ?

Pour s’étendre en Europe, la société, qui a vu le jour à Calais, annonce un tour de table de 14 millions d’euros mené par Alma Mundi. AG2R La Mondiale, NewAlpha Asset Management, Keen Venture Partners, ainsi que CapHorn, actionnaire historique, ont également participé à l’opération. Celle-ci doit également permettre à l’entreprise d’accélérer l’intégration de son intelligence artificielle aux principales solutions métier du marché. «Cette levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement commerciale durable à travers l’Europe par la vente directe et les partenariats, et de continuer à satisfaire nos clients existants», indique Nicolas Meric.

Si l’approche de la start-up, qui a pris corps dans sa plateforme Brain, a permis de convaincre des acteurs comme BNP Paribas et AG2R La Mondiale, elle doit cependant se méfier de géants venus d’outre-Atlantique. Et pour cause, les GAFA, notamment Apple et Amazon, commencent à sérieusement s’intéresser aux secteurs de la santé, de la banque et de l’assurance. Pour l’instant aux États-Unis, mais prochainement en Europe ?

DreamQuark : les données clés

Fondateur : Nicolas Meric

Création : 2014

Siège social : Paris

Secteur : FinTech/AssurTech

Activité : intelligence artificielle pour les secteurs de la banque et de l’assurance

Financement : 14 millions d’euros en décembre 2019…

