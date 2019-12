Comment la technologie peut être une opportunité pour la solidarité (avec la Croix-Rouge et l’école Hetic) #Hack4Help

Nouveau Decode de la semaine avec Ryzlane Arsac-Gothière, étudiante en quatrième année au sein d’Hetic, l’école dédiée aux technologies numériques, Frédéric Sitterlé, directeur général d’Hetic, et Grégoire Ducret, directeur délégué à la stratégie et à l’innovation de la Croix-Rouge française et de sa structure, l’accélérateur 21. Avec Richard Menneveux, le fondateur de Decode Media, ils discutent de ce que la technologie peut apporter à la solidarité. Mais il s’agit d’une discussion bien concrète puisque la Croix-Rouge et l’école Hetic sont réunis autour d’un projet appelé HACK4HELP: pendant deux semaines, 200 étudiants vont travailler ensemble afin de trouver des solutions dédiées aux personnes sans-abris.

« Nous avons tout de suite répondu présent. La technologie aujourd’hui, on ne peut pas l’opposer à la solidarité. Il faut quand même rappeler qu’elle est aussi excluante. La situation à laquelle on fait face, c’est aussi 13 millions de personnes en situation de fracture numérique en France. Mais derrière le numérique, il y a également une opportunité incroyable« , explique Grégoire Ducret.

