Le Covid-19 va-t-il signer la fin des réunions improductives ?

Avec le basculement, parfois du jour au lendemain, vers le télétravail à cause de la pandémie de Covid-19, les entreprises n’ont eu d’autre choix que de revoir leur organisation pour garder un lien solide avec leurs salariés.

Or souvent, cela s’est traduit par une multiplication des réunions en visioconférence au quotidien. Mais ces échanges à distance sont-ils vraiment efficaces ? Philippe Pinault, co-fondateur et PDG de Talkspirit, plateforme collaborative à destination des PME, nous livre son éclairage sur l’impact du télétravail sur les échanges à distance entre collaborateurs et managers. L’occasion de voir si le phénomène de «réunionite aiguë» a de beaux jours devant lui ou s’il est en voie de disparition…

Ensuite ce matin, nous vous dévoilons le quatrième épisode du Podcast L’Audace réalisé en partenariat avec La French Tech. Le Podcast L’Audace donne la parole aux jeunes entrepreneurs au profil atypique, ainsi qu’à tous ceux qui leur témoignent leur confiance et les encouragent concrètement. Dans ce quatrième épisode, nous faisons un focus sur la thématique RH : comment trouver de jeunes talents atypiques ? Comment les recruter ? Comment les intégrer? David Bernard, cofondateur d’Assessfirst nous explique en détail ses outils de recrutement pour recruter des talents de tous Horizons. Machavia Pichet, Manager Machine Learning chez Blablacar et pure autodidacte revient sur son parcours atypique. L’intégralité de l’épisode est à retrouver ici.

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Les sujets du jour: quels sont les mots tendances des ressources humaines en cette période de reprise? Comment réussir votre entretien en visio ?

