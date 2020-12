Le 1er octobre, l’autorité française de protection des données (CNIL) a publié une version finale de ses recommandations pratiques pour l’utilisation des cookies et autres traceurs en conformité avec la directive “ e-Privacy ” et le RGPD (” les recommandations “). La CNIL a également publié récemment une version révisée de ses Lignes directrices sur les cookies et autres dispositifs de suivi (“les Lignes directrices”) qui donnent plus de contexte à la manière dont la CNIL attend des entreprises qu’elles traitent les cookies et autres données de communication électronique en France. Notre équipe Privacy a travaillé sur un livre blanc visant à vous donner les clés pour optimiser votre mise en conformité. Ce guide pratique et légal vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre, contextualiser et mettre en pratique les dernières recommandations de la CNIL.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Recommandations de la CNIL pour la gestion des cookies : guide pratique et légal – OneTrust



OneTrust est la solution technologique ayant enregistré la croissance la plus importante et la plus utilisée pour la gestion de la confiance, de la protection des données, de la sécurité, de la gouvernance des données et autres programmes de mise en conformité. Plus de 7 500 entreprises ont choisi de faire confiance à OneTrust pour élaborer leurs programmes de mise en conformité au RGPD, aux lignes directrices de la CNIL, au CCPA, aux normes ISO27001 et à des centaines d’autres lois mondiales sur la sécurité et la protection des données personnelles. La plateforme est optimisée par les technologies d’intelligence artificielle et d’automatisation de l’outil OneTrust Athena™. Ainsi OneTrust propose un large panel d’offres comprenant notamment OneTrust Privacy Management, OneTrust PreferenceChoice™, OneTrust Vendorpedia™, OneTrust GRC, OneTrust Ethics, OneTrust DataGuidance™ et OneTrust DataDiscovery™.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société OneTrust et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »